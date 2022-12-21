女同事遭解雇好落寞　假暖男陪聊安慰「摸臀抓胸」下場曝

▲女子遭解雇，返家路上還遭男同事猥褻，導致其情緒崩潰。（圖／PAKUTASO）



記者黃資真／高雄報導

高雄一名安養機構的張姓男員工，見遭解雇的女同事小君（化名）心情不好，假意上前安慰，實則摸臀、抓胸，嚇得小君報警處理，一審依強制猥褻罪判處10月，案經上訴二審遭駁回。

判決指出，2020年4月9日下午6時許，張男發現遭解雇的小君獨自走在路上，假藉安慰之意，陪小君聊天返家，行經某公園時，張男突然伸手強行撫摸小君臀部、抓胸，小君趕緊向警方報案。

審理時張男辯稱，當天他看小君獨自回家太危險，才會牽腳踏車陪她回家，途中感覺到對方心情低落，就有拍小君的頭部、肩膀及背部加以安慰，並沒有碰到胸臀。

小君證稱，當時張男一隻手牽車，另隻手突然摟腰、摸胸，她立刻將手拍掉，出言制止，但張男還是繼續摸。

法官勘驗2人對話紀錄，張男在案發隔天曾傳訊向小君道歉「昨天是看你無助很可憐…我一時難過幫你當作像自己的妹妹一樣…希望你不要害我，不要亂講話把事情越鬧越大」、「對不起，可不可跟你和解，不要亂告我，我跟你道歉，撤銷告我，我是一時心疼你才摸摸你的頭髮…想要鼓勵你」雖未提及猥褻情事，但的確為肢體接觸造成小君不適一事表達歉意。

加上小君丈夫出庭表示，當天小君返家後看起來很憂鬱，明顯跟平常不一樣，還突然崩潰大哭，且案發3個月後出現創傷後壓力症候群的症狀，因此法院不採信張男辯詞，依強制猥褻罪判處10月；案經上訴二審，遭高雄高分院駁回。全案仍可上訴。