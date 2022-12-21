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公車怎這麼龜速！驚動女警開道　「她一看屁股」驚呆5千人

▲▼（圖／陳虹佑提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲307快到站了，全靠後方一群人賣力猛推！（圖／陳虹佑提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

網搜小組／劉維榛報導

自己的公車，自己推！一名陳小姐表示，昨（20）日等紅燈時，看到一名女警在公車前方引導路況，最令她疑惑的是「公車怎麼開這麼慢」，不久後，看到車屁股冒出一堆人，只見大家奮力往前推，疑似公車故障沒電了！照片引發近5千名網友也笑虧，「這群願意推車的，應該頒發免費公車券！」

一名陳小姐在臉書《路上觀察學院》透露，昨日傍晚5點多，而她正在等紅綠燈時，發現眼前的307公車特別龜速，前面還有女警察邊吹哨邊開道，讓原PO越看越好奇。

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結果真相爆笑又逗趣，原PO還原當時情況，「後面這群人就出現了，真相大白了！」照片可見，狹長的電動公車緩慢前進，全靠一群壯漢使出吃奶力氣猛推，最後方還有一位員警協助指揮。

撞見這罕見畫面，也讓原PO笑虧，「十年修得同船渡，不知道幾年修得，一起坐上沒電的公車一起下來推？」

原PO也向《ETtoday新聞雲》表示，當天剛好挖馬路，又正值下班尖峰時間，車流量非常大，且307就快到站牌了，看著前方女警耐心又專業引導前方路況，讓她一度看到入神，「我剛開始都沒發現是公車沒電，就是一直在聽跟欣賞警察指揮」，可說是另類的台灣最美風景。

照片曝光後，引來近5000名網友朝聖笑虧，「司機：各位乘客您好，由於本公車電力已耗盡，為了不耽誤您寶貴的時間，請各位下車推車」、「都沒人帶行動電源喔」、「這群願意推車的，應該頒發免費公車券」、「這麼多人，都沒愛嗎？用愛發電」、「市長或許可以推行，推公車運動換免費搭公車」、「最遙遠的距離是在終點前倒下」。也有網友眼尖認出在新北板橋區中正路上，「中正路大仁街口」、「哇！中正路！肯定塞爆了」，原PO則表示沒錯。

▼網友也看傻了。（圖／翻攝路上觀察學院）

▲▼ 。（圖／翻攝路上觀察學院）

▲▼ 。（圖／翻攝路上觀察學院）

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307公車女警警察沒電龜速引導開道

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