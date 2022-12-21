屏東高3女父病逝無力處理後事　警轉介發動募款4萬5救急

▲枋寮警分局歸崇派出所所長陳啟超與警員王邦任將善款交給龔女 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導



屏東縣獅子鄉龔姓鄉民近日因肝衰竭死亡，家中後事獨由就讀高三的女兒負責，無力負擔龐大的喪葬費，急需善心人士救助度過眼前的難關，枋寮警分局歸崇派出所所長陳啟超獲悉，轉介地方善心團體捐助並募款共4萬5000元，並轉交給家屬，冀望對她家提供一點幫助。



陳啟超所長得知龔家處境後，便轉介善心團體「部落心」協助，該團體成員係歸崇所轄區民間友人黃鈴雅、陳詰文、孫梅芳、孫建財、林素珍、席家文、許展榮、吳金泉、吳政雨、簡紫欣、蔡慶銘、林輝星、蔡妙玲、林沐軒、林姿儀、張嘉芸、林煒程、楊美娟、郭榮元、林嘉玲、林明風、郭杏蘭、林冠吟、黃于倢、林妤蓁、鄭淑琴、陳丁士、陳韋庭、黃慶隆、蔡妙珍、黃乙欣、黃子喬、黃之嫻、劉棋煥、呂玉田、林淑娟、黃 連、鄭雅芬、呂秀勸與本所同仁陳啟超、王邦任、鄭進利、梁棠碩等人，共同捐款，募得4萬5000元，並於日前陳啟超與警員王邦任將善款轉交給於家屬，發揮雪中送炭之精神，幫助渡過燃眉之急，並期盼能幫助更多人。



枋寮分局長黃政龍肯定歸崇所員警主動發起助人行動，拋磚引玉幫助生活困苦的家庭，義不容辭伸出援手，充分發揮人飢己飢、人溺己溺的精神，展現身為警察人民保姆之善行義風，深值肯定與讚譽。