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剛被宣布留任就遭約談　台南經發局長住處、辦公室被搜索

▲台南市府經濟發展局長陳凱凌遭檢調約談，住處及辦公室亦被檢調搜索。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市府經濟發展局長陳凱凌遭檢調約談，住處及辦公室亦被檢調搜索。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南地檢署檢察官指揮台南市調處人員，21日上午前往台南市經濟發展局長陳凱凌住處約談搜索，中午再去陳凱凌市府辦公室搜索，外傳陳凱凌疑因謝龍介告發案或光電疑案有關，惟南檢對此表示，目前案件仍在執行中，尚不便對外多做說明。

▲台南市府經濟發展局長陳凱凌遭檢調約談，住處及辦公室亦被檢調搜索。（圖／記者林悅翻攝，下同）

據了解，台南市議員謝龍介，6月21日上午10時30分許，前往台南地檢署按鈴控告台南市經發局長陳凱凌涉圖利等罪嫌。謝龍介向台南地檢署具狀告發陳凱凌四大案，包括：1、違法以公費租賃局長宿舍，強逼下屬簽辦，再由自己核准。涉嫌「圖利」。2、操縱散佈「七股工業區開發租售管理案」得標廠商信用之不利消息，要求廠商拿錢擺平。涉嫌「藉勢藉端勒索財物」。3、操縱「柳營科技工業區污水處理廠委外操作案」底價，以不符市場行情，且異於其他相同規模採購案之金額，獨厚特定廠商。涉嫌「圖利」。4、操縱降低「柳營科技工業區污水處理廠委外操作案」之契約門檻，護航特定廠商得標。而後，特定廠商辦理驗收時爆出多項缺失，陳凱凌再下令更換主驗人，並重新驗收，護航取得工程款，涉嫌「圖利」。謝龍介指出，一宗勒索、三項圖利，奉勸陳凱凌局長務必要向檢察官坦白。

▲台南市府經濟發展局長陳凱凌遭檢調約談，住處及辦公室亦被檢調搜索。（圖／記者林悅翻攝，下同）

陳凱凌則回應說，他已於6月13日至台南地檢署提告謝龍介涉嫌毀謗，台南地檢署將依法進行偵辦。司法機關的公正性應該受到尊重，不應該將黑函或司法機關，當成選舉造勢的工具，他深信相信司法將還給他及同仁清白。陳凱凌說，謝龍介在6月21日以不實內容製作圖，他將追加提出「加重毀謗」罪告訴。

台地南檢署表，案件尚在偵辦中，無法說明案情內容，待案子告一段落再行說明。 

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