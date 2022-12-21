2023台南耶誕搖滾演唱會　韓國女神宣美SUNMI等人重磅登場

▲「2023台南耶誕跨年系列活動」第2場演唱會「搖滾耶誕演唱會」即將在24日重磅登場。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導



「2023台南耶誕跨年系列活動」第2場演唱會「搖滾耶誕演唱會」即將在24日重磅登場，除了韓國女神宣美SUNMI獨家獻給台南外，同台演出還有八三夭、告五人、壞特?te、原子少年OZONE、同理、劉亮延、荷蘭美聲馬丁賀肯斯（Martin Hurkens）、英國歌手李美潔（Mary-Jess），精采絕倫，錯過可惜，黃偉哲市長邀請大家一起來台南搖滾耶誕夜！



「2023台南好Young」耶誕跨年系列活動，包括3場親子活動、3場演唱會，自12月3日起連續五個周末舉辦。跳脫以往跨年晚會只有單日舉行的框架，以多元系列活動方式滿足不同年齡層市民的需求，讓市民歡樂一整月，感受到市府的用心。



黃偉哲市長希望讓市民們得到最好、最高、最優質的娛樂享受，為期約一整個月熱熱鬧鬧的氛圍，不管是創造觀光經濟效益、偶像商機，更營造市民美好的記憶與感動。



耶誕夜裡的韓國女神宣美SUNMI將帶來怎樣的驚喜呢？文青樂團告五人會怎麼陪大家過耶誕？爆紅搖滾樂團八三夭會帶來什麼樣的精彩演出？超人氣男團 原子少年Ozone的熱情奔放，魅力何在？還有金曲新人歌手壞特?te、R&B饒唱歌手同理、創作才子劉亮延等人的歌曲誘人，您忍心錯過嗎？而荷蘭美聲馬丁賀肯斯（Martin Hurkens）和英國歌手李美潔（Mary-Jess）也將上台帶來應景的耶誕歌曲，讓台下觀眾陶醉在溫暖的美聲饗宴中。



主辦單位特別提醒，冷氣團及寒流近幾日分2波來襲，預料24日活動當天氣溫偏低，請搭帳棚排隊欲獲取最佳觀賞位置的民眾，及當天參加活動民眾務必做好保暖措施，雖然目前戶外戴口罩已經解禁，但估計活動仍會吸引大量人潮，市府仍建議參與活動者應全程配戴口罩，並呼籲尚未完全接種COVID-19的民眾，儘速完成COVID-19疫苗接種，以保護自身及他人健康。



台南市政府強調，今年活動將全面提升公共安全等級，除了動員更多義消、警力於現場協助，也將於人潮過度擁擠時啟動緊急應變措施，增加緊急救護能量。市長黃偉哲也呼籲參加民眾，除了事前至活動官網了解醫護站、服務台位置，更要切記戴好口罩及保持安全距離，不要為了搶看明星而推擠，以免造成踩踏受傷。



相關詳情可洽「台南好YOUNG」臉書專頁；活動官網 https://www.tainanyoung.com.tw/ 查詢。