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台南北區成德里停四立體停車場動工　提供216席汽車位

▲台南市長黃偉哲主持「北區成德里停四立體停車場」動土典禮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲主持「北區成德里停四立體停車場」動土典禮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府致力於擴充停車供給，提升整體停車環境，獲中央核列9座立體停車場已陸續施工，21日由市長黃偉哲主持「北區成德里停四立體停車場」動土典禮，他表示停車場朝多目標使用設計，併建活動中心及公營托嬰中心等多元公共服務空間，充分活化土地利用，提供周邊居民完善公共設施，預計2024年6月完工。

市長黃偉哲表示，市府團隊非常重視市民停車、休閒娛樂及社會福利等相關需求，一直朝公共設施用地立體多目標開發，除能節省經費成本，還能創造土地利用最大效益，市府配合前瞻基礎建設計畫爭取中央補助闢建北區成德里停四立體停車場，總經費2.58億元，中央補助經費約0.81億元，是一座結合里活動中心及公營托嬰中心之立體多目標停車場。

▲台南市長黃偉哲主持「北區成德里停四立體停車場」動土典禮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲指出，在鄭仔寮重劃區快速發展，周邊花園夜市及小北商圈等觀光熱點持續帶動人潮車潮情況下，立體停車場可增加停車供給，並提供民眾休閒交誼、舉辦活動的場所，及嬰幼兒收托照護服務，滿足當地人口快速成長下的各項公共設施服務需求。

交通局局長王銘德表示，北區成德里停四立體停車場為本市第八座動工的前瞻立體停車場，基地位於育德二路陽光公園北側，鄰近花園夜市等熱門景點，成德停四停車場為周邊500公尺範圍內唯一公共設施用地，為讓停車場用地效益極大化，採多目標開發設計，達到空間使用最佳化，多方位滿足民眾公共設施服務需求，立體停車場規劃地上4層，興建完成後，汽車停車位將從原有的93席提升為216席，並增設機車格33席，預計2024年6月完工。

王銘德指出，停車場位居住宅區，外觀採用住宅立面並以綠色植栽點綴，與南側陽光公園相呼應，將活動中心及托嬰中心設置於南側臨接公園，讓民眾使用活動中心、托育等服務時，亦能享用公園之景觀及設施，使用上更為舒適，停車場完工啟用後，能有效紓解周邊的停車需求，未來營運將導入智慧停車管理系統，提升停車場使用效益與服務品質，營造智慧與便利的停車環境。

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