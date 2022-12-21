冬至其實是「鬼節」！藏6大恐怖禁忌　命理師：鐵齒觸犯將招厄運

▲冬至湯圓要吃偶數顆，並且粉色、白色至少各一顆，因為紅湯圓招桃花，白湯圓招人緣。（示意圖／CFP）

記者王麗琴／綜合報導

明（22）天就是冬至，是與家人相聚團圓的節日，在台灣民俗裡除要搓湯圓祭拜家中諸神和地基主外，民間甚至認為，吃過了冬至湯圓代表「長一歲」。不過，可能很多人都不知道，冬至其實是「鬼節」，這天有著「百鬼夜吟」的說法，這是因為這時的節氣，氣溫通常較為寒冷 ，陰氣也會特別重，因此在冬至的前後半個月，有不少「不可觸犯」的禁忌與習俗。

據《東網》報導，命理師關雲麒師傅特別點出冬至的6大禁忌與習俗，提醒民眾千萬不要觸犯，以免招來厄運！

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1.冬至其實是鬼節

除了一般大家所公認的有四大鬼節（三月初三、清明、七月十五（盂蘭）和十月初一）外，《周禮春官神仕》中曾提到「以冬日至，致天神人鬼」的說詞。由於這天是一年中日照最短的一天，氣溫往往也較低，因此陰氣十分重，故有「鬼節」之說，在大陸北方就有了「冬至百鬼吟」的說法。

為了消除疾病、霉運，減少饑荒與祈求平安，民眾會在這天除了燒紙錢外，也有著「祭祖祭鬼」的習俗。「祭祖」可以選擇用「雞、豬、魚」等三牲，搭配水果、茶等，不過時間最好掌握在下午5時以前完成。

2.媳婦不能回娘家

民間流傳，嫁出去的女子如果在冬至回娘家，就會沖煞到公婆。但其實一切都是是出於關心，畢竟冬至這天天氣寒冷，為了不要讓媳婦出門受凍，才出現這種說法。

3.避免熬夜

冬至這天寒冷重，特別是到了深夜時分，人的陽氣往往會變得特別虛弱，陰邪之氣也在這時最為濃烈，因此盡量避免熬夜，盡早就寢，否則容易引導致「洩氣」入侵。

▲ 冬至深夜陰氣極重，應盡早睡覺，避免熬夜。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

4.不宜行房

冬至氣溫較低，陰氣旺盛，若男女行房的話，由於精力太旺盛容易陽氣外洩，使得陰氣進入體內，容易傷到元神。

5.不宜結婚

在傳統禁忌中，結婚要避開「四立四至」，四立分別爲「立春、立夏、立秋、立冬」，而四至則爲「春分、秋分、夏至、冬至」，古人認爲這是不吉的「四絕日」及「四離日」。

6.湯圓不可以是單數

湯圓是冬至的重要習俗之一，名子2個字分別有著「團圓」與「甜蜜」的意思湯，在南方也被稱為「添歲」，也就是吃完湯圓後，又平安的大了一歲。關師傅強調，吃湯圓的時間不一定要是冬至當天，只要家人們能全部齊聚，提早幾天「做冬」也是可以，不過，湯圓的數量一定要「成雙成對」，才能吉利。

至於冬至為何要吃湯圓？根據傳說，古代有一名女孩因為家中沒錢被賣去做奴婢，而她父親與她約定再見之時要一起吃湯圓，但那名女孩從那之後就再也沒有見過父親，她深怕父親回來後會找不到她，因此冬至時都會在門環上黏兩顆湯圓，好讓爸爸與她相認，從此湯圓便象徵著團圓、圓滿的意思。