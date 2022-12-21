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冬至吃湯圓無負擔！花蓮慈院日式豆腐丸子　手把手教您自己做

▲▼「日式豆腐丸子串」，以豆類的植物性蛋白為主的健康小點心，讓民眾在家也能夠吃得吃得營養又安心，幸福過冬。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

「日式豆腐丸子串」，以豆類的植物性蛋白為主的健康小點心，讓民眾在家也能夠吃得吃得營養又安心，幸福過冬。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

農諺「冬至圓吃落去就加一歲」，意指民間習俗有辛苦耕作一年後，在冬至這天吃下湯圓，象徵秋收冬藏，與這一年的圓滿豐碩。花蓮慈濟醫院營養科團隊以「蔬食列車」主題，推出應景健康DIY食譜「日式豆腐丸子串」，保留冬至的吃湯圓習俗，並將湯圓換成日式丸子串的方式呈現，以豆類的植物性蛋白為主的健康小點心，讓民眾在家也能夠吃得吃得營養又安心，幸福過冬。

湯圓自古象徵團圓美滿的意思，而冬至為一年尾聲，民間習慣過節要人團圓，吃下這碗湯圓好過冬，卻可能因此不小心吃下過多的熱量和添加物；所以如何吃得營養健康，是現代人在日常精緻飲食中的一大課題。

▲▼「日式豆腐丸子串」，以豆類的植物性蛋白為主的健康小點心，讓民眾在家也能夠吃得吃得營養又安心，幸福過冬。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲「日式豆腐丸子串」所需材料有：糯米粉、蓬萊米粉、嫩豆腐、砂糖，調色用的紅麴粉和抹茶粉，以及最後撒上調味的黃豆粉、白糖粉。

花蓮慈院陳姿晴營養師表示，豆腐和黃豆都是良好的植物性蛋白來源，能充分提供蛋白質，結合花蓮慈院長期推廣的友善素食理念，在這個特別的時節推出好看又好吃的「日式豆腐丸子」，希望能讓民眾吃得健康又滿足；陳姿晴提醒，無論是湯圓、元宵或大福，這類食物都是再加工食品，若是患有慢性病或特殊疾病的病友，建議先諮詢醫師，確定是否能服用，以免造成身體負擔。

▲▼「日式豆腐丸子串」，以豆類的植物性蛋白為主的健康小點心，讓民眾在家也能夠吃得吃得營養又安心，幸福過冬。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲陳姿晴營養師表示，豆腐和黃豆都是良好的植物性蛋白來源，能提供蛋白質，結合友善素食理念，希望能讓民眾吃得健康又滿足。

「日式豆腐丸子串」製作方法十分簡單，所需材料有：糯米粉、蓬萊米粉、嫩豆腐、砂糖，調色用的紅麴粉和抹茶粉，以及最後撒上調味的黃豆粉、白糖粉。先將糯米粉、蓬萊米粉、嫩豆腐、砂糖、白糖粉倒入一個較大的鋼盆內，並用手均勻混和成麵糰，過程中完全不需加入水份。直到麵團揉製至完全看不見粉狀物體後，將麵團分切為三等份，取其一麵團壓扁，以湯匙放上少許紅麴粉或抹茶粉，包起麵團，並搓揉至顏色均勻，最後製成白、紅、率三種顏色的麵團。三種麵團再各自捏成小丸子，每個丸子約10公克，把豆腐丸子丟到煮沸的熱水中煮熟；丟入沸水後須持續用湯匙攪拌，以避免丸子黏到鍋底，直到豆腐丸子浮起後撈出，再放入冰水裡，讓丸子口感更加Q彈。最終把冰鎮過的丸子撈起，串成丸子串進行擺盤，再把白糖粉和黃豆粉均勻混合後，撒在丸子串上，就製作完成了。

▲▼「日式豆腐丸子串」，以豆類的植物性蛋白為主的健康小點心，讓民眾在家也能夠吃得吃得營養又安心，幸福過冬。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

市面上常見的日式糰子，多是以糯米粉混冷水後揉製而成，不同顏色的糰子也往往是加入少量食用色素製作的；花蓮慈院營養師陳姿晴表示，以嫩豆腐取代水份加入糯米粉中，利用豆腐本身的水份將麵團黏合，煮出來的丸子不僅更Q彈好消化，還增添了豆類蛋白質營養在內，另外再利用天然的紅麴粉和抹茶粉，不僅同樣能達到讓丸子呈現多彩鮮艷的效果，成分也更天然單純，民眾自己在家中動手做丸子時，也能很清楚自己吃下肚的食物營養組成。

花蓮慈院營養科臨床營養組組長林惠敏表示，花蓮慈院營養科以「蔬食列車」主題搭配節氣，推出一系列「植物性蛋白營養食譜」，以植物蛋白的攝取為重點，希望能更加推廣素食，同時兼顧營養，打破許多人「素食者吃不夠蛋白質」的迷思，讓更多民眾知道輕鬆獲取足夠植物性蛋白質的方法！
 

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