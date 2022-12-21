　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

冬至要來了！超商開賣「12款湯圓新品」　彩色珍珠湯圓＋奶茶超欠吃

▲▼7-11開賣湯圓新品。（圖／7-11提供）

▲7-11預購、門市開賣12款湯圓新品。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

這周四（22）就是冬至了，當然要吃湯圓！就有超商開賣一系列湯圓新品，想吃甜甜一定要買「森永牛奶糖包餡小湯圓」，咬下會爆出香濃滑順的牛奶糖內餡，還有「一手私藏彩虹珍珠湯圓」，賽彩繽紛的QQ珍珠小湯圓，加入熱呼呼的鍋煮奶茶，暖心又甜蜜。

7-11門市、預購祭出共12款湯圓新品，其中門市有全新2款「雪之戀湯圓」，共有花生、芝麻口味，內餡是顆粒口感，同步還有「森永牛奶糖包餡小湯圓」、「鮮芋仙芝麻地瓜圓／芋泥芋頭圓」，即日起至12/27止，還可享冷凍湯圓指定商品2件8折優惠。

▲▼7-11開賣湯圓新品。（圖／7-11提供）

▲「一手私藏彩虹珍珠湯圓」加入鍋煮奶茶，或也可改加牛奶、黑糖水，一份能享有多種吃法。

至於預購，7-11攜手人氣手搖飲、新式台菜餐廳開發獨家新品，即日起至2023/2/3止，預購誌指定商品可享任選3件92折。新品有「OPEN!x清原 芋頭起司湯圓小芋圓」，以清原小芋圓搭配皮Q餡滿的芋頭起司包心湯圓；「一手私藏彩虹珍珠湯圓」為QQ五彩珍珠小湯圓加入嚴選奶茶，另外還有「老虎堂伯爵蜜芋麻花湯圓」、「鮮芋仙湯圓四重奏」、「叁和院雨花石相思甜湯」及「春水良品功夫湯圓」及「新竹福源雙喜湯圓」。

▲▼麥當勞。（圖／業者提供）

▲麥當勞APP限時5天抽買1送1優惠券。（圖／麥當勞提供，下同）

麥當勞APP祭出限時「買1送1」優惠，即日起至12/25止，期間只要完成輪盤任務，連5天都能獲得買1送1券，中獎率100％，首日搶先祭出「4塊辣味麥克雞塊買1送1」，接下來4天則有4塊麥克雞塊（原味）、大薯、豬肉滿福堡、薯餅、金黃地瓜條、OREO冰炫風、可樂、檸檬紅茶等品項等可抽買1送1，提醒優惠券使用期限為7日內。

▲▼麥當勞辣味雞塊。（圖／業者提供）

▲雞塊也有買1送1。

►威德in「白葡萄果凍」特價了！迅速補充能量，方便又好吃

ET快訊
薛瑞元反擊！　酸郭董「好像是BNT推銷員」
梅西戰靴「神秘數字」大解密　背後意義有洋蔥
快訊／屏東30歲警員陳屍寢室　年年考績甲
阿根廷遊行最感人畫面！　流浪漢獲「梅西球衣」落淚跪地
日資深女星消失2年竟病逝！　不敵大腸癌
快訊／中和18歲男下樓牽車　遭刺一刀濺血
梅西遊行接到「忍者龜」笑了　回家鄉瘋狂場面曝
邱宇辰爆分手女友又換伴！　並肩「狼人殺女神」嗑鍋

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

冬至要來了！超商開賣「12款湯圓新品」　彩色珍珠湯圓＋奶茶超欠吃

麥當勞今起變貴了！套餐漲10元　連5天搶吃「9大品項」買1送1

大潤發聖誕跨年4天「滿2千送9折券」　全支付最高享15.5%回饋

海苔飯捲咬下爆餡！超商獨家「3款咖哩餐點」　牛肉咖哩飯超香濃

「春節送禮」民調出爐！ 送禮首選 The Macallan麥卡倫橫掃各項指標　人氣票選第一名！

超商最新「2款療癒熱飲」！蜂蜜栗子牛奶超香濃　奇奇蒂蒂包裝太Q

冷吱吱！電暖器、電熱毯銷量爆漲　暖暖包近一週賣破萬片超搶手

蠟筆小新、寶可夢粉要搶！　超Q「肖像禮盒」超商限量賣

頭獎送36萬鑽石項鍊！超商限定「百元福袋」開搶　全台限量10萬個

【廣編】年節贈禮顯品味！尚格3大精品威士忌鉅獻璀璨兔年

梅西回國了！阿根廷嗨爆迎接　奪冠文破IG最快千萬點讚紀錄

周杰倫飆蔡依林《說愛你》嗨翻！　首站新加坡開唱《楓》《安靜》

台中酒駕男被罰22萬遲未繳！　千萬房產被查封...妻求月還6千

男騎車上班突全身無力　險昏厥撐到派出所求救

媽「改造飲料盒」騙女兒喝藥　她上當一吸...驚呆直接飄走！

火雞肉飯老闆心算結帳 機關槍嘴速以為唱RAP

用穀物排出梅西、姆巴佩畫像　藝術家：兩個都是偉大的球員

梅西世足奪冠　精彩瞬間全回顧

5萬法國球迷迎接英雄回家　球員嗨翻！姆巴佩笑不出來

軍人爸隔300多天返家　9歲女兒赤腳狂奔擁抱

冬至要來了！超商開賣「12款湯圓新品」　彩色珍珠湯圓＋奶茶超欠吃

麥當勞今起變貴了！套餐漲10元　連5天搶吃「9大品項」買1送1

大潤發聖誕跨年4天「滿2千送9折券」　全支付最高享15.5%回饋

海苔飯捲咬下爆餡！超商獨家「3款咖哩餐點」　牛肉咖哩飯超香濃

「春節送禮」民調出爐！ 送禮首選 The Macallan麥卡倫橫掃各項指標　人氣票選第一名！

超商最新「2款療癒熱飲」！蜂蜜栗子牛奶超香濃　奇奇蒂蒂包裝太Q

冷吱吱！電暖器、電熱毯銷量爆漲　暖暖包近一週賣破萬片超搶手

蠟筆小新、寶可夢粉要搶！　超Q「肖像禮盒」超商限量賣

頭獎送36萬鑽石項鍊！超商限定「百元福袋」開搶　全台限量10萬個

【廣編】年節贈禮顯品味！尚格3大精品威士忌鉅獻璀璨兔年

蔡英文認同度跌至37.5%　吳子嘉斷言：再往下掉7.5%政府就掛了

開特斯拉1年爆「終於找到缺點」！ 96萬YTR吐實尷尬一幕：是怎樣

慕尼黑安全會議主席：習近平「等時機成熟」才會出兵台灣

父狂摸繼女臀部！反抗就用雙腿夾住　節目曝光引爆南韓怒火

金門3車連環撞！路口交通大打結　裝甲車也塞在車陣中

哈日族揪心！台銀日圓賣出價掛0.237　刷新7個月新高

議長選舉在即！台南議員吳通龍服務處深夜傳巨響　警：非槍擊

梅西戰靴「神秘數字」大解密　背後意義有洋蔥

全台第3家！「日本橋海鮮丼辻半」插旗台中　暫定明年3月開幕

快訊／屏東30歲警員陳屍寢室　年年考績甲等同事震驚

高雄式左轉情侶雙腳同步懸空　3秒被擊落！網狂重播：超療癒

消費熱門新聞

麥當勞「1人氣品項」等4年回來了

麥當勞「9大品項買1送1」連5天搶

超商限時3天搶喝「23元大杯美式」

麥當勞今起變貴了！套餐漲10元

全聯灑300元折價券！慶足球冠軍

出示1畫面全台千家餐廳內用下殺75折起

達美樂連續4天大披薩199元

全聯聯名蔡依林「怪美的」巧克力蛋糕

冬至要來了！超商開賣12款湯圓新品

麥當勞喊漲！套餐直接貴10元　最新價格表出爐

大潤發限定4天「滿2千送9折券」

麥當勞早餐「1系列」熱銷9年確定停賣

海苔飯捲爆餡！超商獨家3款咖哩餐點

冬天超療癒！統一陽光糙米漿給你滿滿溫暖

更多熱門

相關新聞

明「冬至」避免愛愛　5禁忌一次看

明「冬至」避免愛愛　5禁忌一次看

周四就是24節氣的「冬至」，是北半球一年中「白天最短、黑夜最長」的一天。命理老師林霖分享冬至5大禁忌，提醒大家注意。

松菸80年古蹟變身文青咖啡館

松菸80年古蹟變身文青咖啡館

冬至後衰神降臨！2生肖「錢財恐被騙光」　命理師：小心了

冬至後衰神降臨！2生肖「錢財恐被騙光」　命理師：小心了

營養師教你湯圓「這樣吃」不發胖

營養師教你湯圓「這樣吃」不發胖

超商2款新熱飲！蜂蜜栗子牛奶超香濃

超商2款新熱飲！蜂蜜栗子牛奶超香濃

關鍵字：

美食雲超商優惠冬至湯圓超商新品

讀者迴響

熱門新聞

桃園12女大生集體失蹤！　竟淪林森北「樓鳳」籌學費

考不好被罵！醫科女殺母分屍：我打敗了怪物

大飛分手楊晨熙「是他先提的」　曝9年情斷主因

冬至來了！「這生肖」財運翻旺　一路賺到2023

找妹子約砲遇到「兄弟女友」　他一試探心酸了

男團成員爆11年婚變！

熊熊起身「血崩像流產」！就診夾出5cm異物

法媒「梅西進球違規」證據遭官方打臉

邱宇辰被爆分手女友「牽新車又換伴」

看到梅西會難過？姆巴佩又想離隊了

19歲女怕私密片外流　砍死男友

陸瘋搶退燒藥！台大醫「一瓶70元飆近2萬」

全台最大軒禾合作社驚傳倒閉　農糧署副署長證實了

今轉雨降6℃！越晚越冷「連4天探6度」

捕獲野生林志玲吃火鍋！老闆陪聊一晚認不出

更多

最夯影音

更多
梅西回國了！阿根廷嗨爆迎接　奪冠文破IG最快千萬點讚紀錄

梅西回國了！阿根廷嗨爆迎接　奪冠文破IG最快千萬點讚紀錄
周杰倫飆蔡依林《說愛你》嗨翻！　首站新加坡開唱《楓》《安靜》

周杰倫飆蔡依林《說愛你》嗨翻！　首站新加坡開唱《楓》《安靜》

台中酒駕男被罰22萬遲未繳！　千萬房產被查封...妻求月還6千

台中酒駕男被罰22萬遲未繳！　千萬房產被查封...妻求月還6千

男騎車上班突全身無力　險昏厥撐到派出所求救

男騎車上班突全身無力　險昏厥撐到派出所求救

媽「改造飲料盒」騙女兒喝藥　她上當一吸...驚呆直接飄走！

媽「改造飲料盒」騙女兒喝藥　她上當一吸...驚呆直接飄走！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面