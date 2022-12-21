冬至要來了！超商開賣「12款湯圓新品」　彩色珍珠湯圓＋奶茶超欠吃

▲7-11預購、門市開賣12款湯圓新品。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

這周四（22）就是冬至了，當然要吃湯圓！就有超商開賣一系列湯圓新品，想吃甜甜一定要買「森永牛奶糖包餡小湯圓」，咬下會爆出香濃滑順的牛奶糖內餡，還有「一手私藏彩虹珍珠湯圓」，賽彩繽紛的QQ珍珠小湯圓，加入熱呼呼的鍋煮奶茶，暖心又甜蜜。

7-11門市、預購祭出共12款湯圓新品，其中門市有全新2款「雪之戀湯圓」，共有花生、芝麻口味，內餡是顆粒口感，同步還有「森永牛奶糖包餡小湯圓」、「鮮芋仙芝麻地瓜圓／芋泥芋頭圓」，即日起至12/27止，還可享冷凍湯圓指定商品2件8折優惠。

▲「一手私藏彩虹珍珠湯圓」加入鍋煮奶茶，或也可改加牛奶、黑糖水，一份能享有多種吃法。

至於預購，7-11攜手人氣手搖飲、新式台菜餐廳開發獨家新品，即日起至2023/2/3止，預購誌指定商品可享任選3件92折。新品有「OPEN!x清原 芋頭起司湯圓小芋圓」，以清原小芋圓搭配皮Q餡滿的芋頭起司包心湯圓；「一手私藏彩虹珍珠湯圓」為QQ五彩珍珠小湯圓加入嚴選奶茶，另外還有「老虎堂伯爵蜜芋麻花湯圓」、「鮮芋仙湯圓四重奏」、「叁和院雨花石相思甜湯」及「春水良品功夫湯圓」及「新竹福源雙喜湯圓」。

▲麥當勞APP限時5天抽買1送1優惠券。（圖／麥當勞提供，下同）

麥當勞APP祭出限時「買1送1」優惠，即日起至12/25止，期間只要完成輪盤任務，連5天都能獲得買1送1券，中獎率100％，首日搶先祭出「4塊辣味麥克雞塊買1送1」，接下來4天則有4塊麥克雞塊（原味）、大薯、豬肉滿福堡、薯餅、金黃地瓜條、OREO冰炫風、可樂、檸檬紅茶等品項等可抽買1送1，提醒優惠券使用期限為7日內。

▲雞塊也有買1送1。