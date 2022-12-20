▲大大數位慈善基金會捐100萬，支持新北10家身障小作所。（圖／新北市社會局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

財團法人大大數位慈善基金會為響應新北市好日子愛心大平台，20日由基金會董事張銘志代表捐贈100萬元給新北市，由副市長劉和然代表侯友宜市長受贈。這筆善款將平均支持包含小胖威利北區小作所、自閉症星福小站、慈芳關懷中心等10家身心障礙服務單位。

大大數位慈善基金會董事暨大豐有線電視董事長張銘志表示，該基金會是由台灣數位寬頻暨大豐有線電視所成立，身為在地企業，為回饋鄉梓，並響應侯市長的號召，因此特地在歲末捐贈100萬元，希望支持為社會中最弱勢族群服務的單位。

▲劉和然副市長代表侯友宜市長致贈感謝牌給張銘志。

副市長劉和然表示，感謝基金會的善心，在疫情嚴峻期間，也曾捐贈新北市防疫基金，以幫助在疫情中受困的民眾，這次又捐贈100萬元，並且指定用途。新北市身心障礙人口有17萬餘人，為使障礙者就近於社區中，獲得妥適且多元的照顧，新北市已設置了70處社區式服務據點。

社會局長張錦麗表示，善款將平均分配給小胖威利北區小作所、自閉症星福小站、慈芳關懷中心、小豆苗工作坊、五股生活芳洲、北大學勤小作所、永和歡昕工坊、三芝工坊、自閉症潛能中心和私立友好潛能中心等10家。新北市好日子愛心大平台仍會持續媒合各方資源，以私公協力照顧弱勢族群。

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