只送不賣線上瘋搶　新北加碼抽「萬金杜鵑2023手帳本」

▲新北加碼抽「萬金杜鵑2023手帳本」。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府農業局特別於歲末推出「萬金杜鵑2023手帳本」，集結萬金杜鵑之美於一身，慶祝2023即將到來，年終壓軸放送再加碼，原本20本再追加23本，預計於12月23日抽出43位獲得手帳本的民眾，抽獎活動倒數中，在12月21日前快至「新北市農業局-稼日蒔光」臉書粉專留言登記。

農業局表示，萬里、金山地區日照及濕度充足恰好適合杜鵑扦插繁殖，且其地理位置緊臨大台北地區，因杜鵑當時價格高，所以農民順道將杜鵑帶回萬金地區生產，經過花農二代近50年的努力，現在萬金杜鵑年產量達600萬株，產值逾1億元，為全臺最大的杜鵑花苗產地。

▲萬金杜鵑花卉手帳，紀錄2023年生活。

「萬金杜鵑」之美被收錄至美感筆記中，推出只送不賣「萬金杜鵑2023手帳本」，結合每月杜鵑主題貼近民眾生活，打造出萬金杜鵑「新美學」。手帳裡還收錄萬金杜鵑遊憩地圖，只要掃描QR Code開啟Google地圖，即可查看萬里、金山那裡有好看、好買、好吃、好吃的萬金杜鵑相關產品。

此外，手帳本之封面設計是以臺灣70年代為了防盜需求而興起的黑鐵窗為出發點，來呼應已深耕半世紀的萬金花農們對杜鵑的情感記憶與時代藝術。現在正值歲末、即將迎接新的一年，手帳中1月的主題花是臺灣特有種的金毛杜鵑，具有艷麗的磚紅色花瓣及金黃色腺毛葉片，對環境適應力強，是耐曬、耐寒抗性極高的杜鵑，歡迎民眾明年春天來萬金杜鵑花展尋找它的身影。

新北市農業局表示，藉由萬金杜鵑花卉手帳，紀錄2023年生活，現在只要前往「新北市農業局-稼日蒔光」臉書活動頁面留言抽獎，就有機會獲得壓軸放送的手帳本。另外萬金杜鵑花展最新消息、觀賞活動影片、查詢地圖資訊、了解杜鵑知識、進行線上互動、挖掘好吃好玩等，也可上「萬金杜鵑」品牌官網進行查詢。

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