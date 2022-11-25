生生用平板+數位創新應用　台南市資訊教育連9年全國特優

▲台南市推動資訊教育成績亮眼，榮獲「教育部校園資訊基礎環境2022年執行成果暨2023年推動計畫」特優，創下連續9年蟬聯全國特優的榮耀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市推動資訊教育成績亮眼，再度榮獲「教育部校園資訊基礎環境2022年執行成果暨2023年推動計畫」特優，創下連續9年蟬聯全國特優的榮耀。

黃偉哲市長表示，今年是台南市資訊教育成果豐碩的一年，因應教育部推動「生生用平板」政策，台南市率先成立數位學習推動辦公室，以打造「智慧城市」為藍圖，積極建構具前瞻性的資訊教育學習情境、善用適性化平台，推動科技輔助自主學習、透過「5G智慧學習應用」及「5G新科技學習示範學校」等專案，積極營造學校創新教學動能，達到提升校長科技領導、教師數位教學的目標，很高興今年再度獲得教育部的肯定。

教育局鄭新輝局長表示，在黃偉哲市長的支持下，教育局團隊近日獲獎連連，不僅「全球公版直播教學－停課不停學．處處是教室」，榮獲今年第5屆政府服務獎，資訊教育又再度榮獲教育部111年度縣市校園資訊基礎建設評比全國特優，並創下連續9年特優的成果實在不容易。為全面推動「生生用平板」的政策，教育局已支援各校全面建置師生平板設備與數位內容，完善學校與台南市出口網路頻寬，感謝黃市長全力支持，以市預算完成機房端資訊安全設備、智慧網路管理系統及內容傳遞系統，透過更可靠與穩定的數位基礎建設，提供師生完善的數位學習環境。

鄭新輝局長表示，在教育部的評比中，評審一致肯定台南市前瞻規劃各項資訊教育方案，尤其對數位學習教師的基本培訓課程達成率，已達94％領先全國，資訊教育一般性補助款考核項目，無論在量化指標或質性報告指標皆榮獲滿分。教育局2023年起將會全面規劃教師數位學習實作課程、優化校園頻寬、提高無線網路涵蓋率及升級資安設備，以達成「生生上資安課程」、「師師能數位教學」的目標。