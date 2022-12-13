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長榮中學國中部　英語文競賽勇奪讀劇特優

▲台南市長榮中學國中部參加111學年度台南市英語文競賽，勇奪讀劇特優，表現亮眼。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市長榮中學國中部參加111學年度台南市英語文競賽，勇奪讀劇特優，表現亮眼。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市長榮中學國中部參加111學年度台南市英語文競賽，楊椗、陳書婷、何伃芯、葉亮寬、林宥瑄勇奪英語讀劇特優，能拿下第１名脫穎而出實屬不易；初試啼聲的國一黃芷恩同學，在老師用心的指導下，也獲得英語說故事比賽表現優良的殊榮。

此次讀劇內容改編自原住民的傳說故事：鳳梨的由來，講述麻達在村人與母親生病時，到關子嶺尋藥的勇敢故事，途中遇到鳳凰被老鷹攻擊，麻達救下鳳凰後，一同前去太陽神取得鎖頭，順利取得救命丹，村人與母親因此病情好轉，此時太陽神派公雞要回鎖頭，麻達不願意，所以接受懲罰變成泥土、鳳凰變成一株植物，人們為了紀念他們，當植物結成果實時，命名為鳳梨。

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指導老師舒萍老師及梁馨予老師表示：參賽同學來自國一國二的四個班級，而途中又遇到疫情和段考，孩子們可以練習的時間不到三週，我們把握時間，不斷練習動作與默契，很開心這次榮獲讀劇特優，大家都非常興奮，也恭喜得獎同學。

參賽同學們表示，成功絕非偶然，在這三週裡，大家都全心全意地投入，我們都覺得很感動，同時老師花費許多時間，一個一個調整我們的語調和動作，還要整合我們的默契。最終，這一切辛苦是值得的，我們在比賽獲得特優的殊榮，寫下國中生涯亮眼的一頁。

黃芷恩同學則表示，初次挑戰英文說故事比賽，一開始找不到準備方向，進度落後，有些沮喪，幸好有老師的陪伴與指導，才漸漸上軌道，期待下次能再代表學校參賽，奪得名次。

許德勝校長表示，雙語教學及英文部分全英授課一直是我們發展的重點目標，國中部英文科老師全心投入英語教學及英語人才的培育，除了比賽前的衝刺訓練，平日的沉浸式教學也功不可沒，近日英文科獲獎連連，相信也是仰賴於此，再次恭喜得獎的同學，指導老師們也辛苦了，謝謝大家為學子的付出。

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