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社會 社會焦點 保障人權

快訊／妻被開罰他兩度對警大聲　台南法官被認證「耍官威」

記者林悅／台南報導

台南地院民事庭施姓法官，於10月4日因關切其妻駕駛機車，遭警攔檢開罰被指控向員警大小聲「耍官威」之風紀事件，台南地院召開自律委員會，施姓法官經通知後未出席，僅以書面提出說明，自律委員會審評認為，施法官所為嚴重損及司法形象，言行確有不檢，建請送法官評鑑委員會評鑑。

▲台南市警四分局公布密錄影像還原現場，係攔查邱姓騎士的機車有改裝LED燈而依法告發，引起車主施姓法官到場質疑該機車是二手車，買來就這樣，他們沒有改裝。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警四分局公布密錄影像還原現場，係攔查邱姓騎士的機車有改裝LED燈而依法告發，引起車主施姓法官到場質疑該機車是二手車，買來就這樣，他們沒有改裝。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警四分局公布密錄影像還原現場，係攔查邱姓騎士的機車有改裝LED燈而依法告發，引起車主施姓法官到場質疑該機車是二手車，買來就這樣，他們沒有改裝。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南地院自律會認定，施姓法官於其妻遭警攔檢開罰時，在電話中及稽查現場，多次向員警表明係法官身份，並於對談中，大聲質疑員警攔檢行為係擾民，要求稽查主辦單位處理等言行。易使人聯想，其係欲以法官身份要求免罰，所為顯已嚴重損及司法形象，言行確有不檢。所為違反法官倫理規範第5條：「法官應保有高尚品格，謹言慎行，廉潔自持，避免有不當或易被認為損及司法形象之行為」之規定，且情節重大。

台南地院自律會決議，依各級法院法官自律實施辦法第12條第1項第3款之規定，建議院長以台南地院名義，請求法官評鑑委員會評鑑，並將本次法官自律會會議紀錄，報請司法院核備。

據了解，台南市警四分局10月4日晚間會同交警大隊執行交通聯合稽查勤務，發現１輛機車違規改裝LED燈，並針對騎士邱姓婦人開出900元罰單，事後傳出邱婦當下打電話向擔任法官的丈夫抱怨，法官立刻趕抵現場並與員警理論，還一度不悅地要求帶隊警官出面，警官龜縮頻頻道歉，此事經媒體報導引發網友熱議，並批評法官「好大的官威」。

▲台南市警四分局公布密錄影像還原現場，係攔查邱姓騎士的機車有改裝LED燈而依法告發，引起車主施姓法官到場質疑該機車是二手車，買來就這樣，他們沒有改裝。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市警四分局說明指出，10月4日執行環、警、監聯合稽查，攔查1輛改裝定位燈機車，引發爭議，經查警方於晚上6時48分許攔查，告知女性駕駛人該機車定位燈違規改裝，駕駛人急稱是買來的二手車，不知有改裝，表明車主是先生，先生在地方法院上班，過程中並聯絡車主到場。警方於晚上6時51分許製單完成，由駕駛人簽收，完成告發。晚上6時59分，男性車主到場，大聲質問現場何人帶班，交大員警出面表示他是承辦人，說明車輛違規情形及後續應處理細節，提及「依法行政」，車主即再次大聲表示「依法行政也有故意、過失」，但「對於開單沒有意見」。

▲台南市警四分局公布密錄影像還原現場，係攔查邱姓騎士的機車有改裝LED燈而依法告發，引起車主施姓法官到場質疑該機車是二手車，買來就這樣，他們沒有改裝。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市警四分局公布密錄影像還原現場，係攔查邱姓騎士的機車有改裝LED燈而依法告發，引起車主施姓法官到場質疑該機車是二手車，買來就這樣，他們沒有改裝。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市警四分局公布密錄影像還原現場，係攔查邱姓騎士的機車有改裝LED燈而依法告發，引起車主施姓法官到場質疑該機車是二手車，買來就這樣，他們沒有改裝。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市警四分局公布密錄影像還原現場，係攔查邱姓騎士的機車有改裝LED燈而依法告發，引起車主施姓法官到場質疑該機車是二手車，買來就這樣，他們沒有改裝。（圖／記者林悅翻攝，下同）

交大員警與車主對話同時，四分局交通組長則以「拍謝、謝謝」（台語）不斷安撫駕駛人及另名到場親友，試圖和緩現場氣氛，唯此舉引發現場執勤員警不滿，因而有「法官到場嗆聲、警官龜縮在後、頻頻道歉」之不滿傳言傳出。

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