新北百萬冠軍茶評鑑出爐　坪林興鴻茶莊勇奪包種茶王

▲冬季文山包種茶市級評鑑賽事，最後由坪林區興鴻茶莊拿下特等獎。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市坪林區素有「北包種」美名，為包種茶的最大產區，栽培面積487.68公頃，年產量310公噸，占全市65%。坪林區農會昨（27日）辦理冬季文山包種茶市級評鑑，本年評鑑有825點茶品參賽，評審歷經5日進行品評，今年特等獎由坪林興鴻茶莊陳文華奪得。

農業局表示，今年度包種茶冬茶特等獎由陳文華獲得，獲獎茶樣是由其家庭事業興鴻茶莊所作，興鴻茶莊目前由製茶二代同時也是坪林區農會理事長陳文慶經營，過去已曾拿下5次特等獎；本次參與評鑑的茶葉，均通過農藥檢測，入選的茶品依品質分類為特等獎、頭等獎、貳等獎、參等獎及優良獎共選出5等次，由農會統一包裝，並貼上封條後上市販售，評鑑賽事最後由坪林興鴻茶莊拿下特等獎。

▲坪林區農會辦理冬季文山包種茶市級評鑑。

擔任本次評審的茶業改良場文山分場長蘇彥碩表示，今年冬季降雨日數較多，在農友細心的製作下，去除多餘的茶菁水分，減輕翻攪的力道，透過萎凋使茶菁的水分順利走水。獲特等獎茶葉走水順暢，茶湯澄清透亮，蜜綠顯黃，優雅清新，充滿蘭花、七里香、梔子花的清香，發酵程度得宜，乾淨、圓潤且充滿韻味。

坪林區農會理事長陳文慶表示，近期連日下雨影響，延長交茶時間讓農友有充分的時間採茶炒茶，茶葉品質也相對提升。全台灣最具特色茶中最「香」的包種茶外觀條索狀，芽葉自然捲曲，色澤淡綠到黑色，茶湯水色蜜黃碧綠，香氣具新鮮、幽雅撲鼻的清香，請民眾把握冬茶上市的時間搶購茶品。

▲在農友細心的製作下，去除多餘的茶菁水分，減輕翻攪的力道，透過萎凋使茶菁的水分順利走水。

農業局長李玟表示，新北市致力營造良好農業生產環境，透過辦理評鑑與製茶技術競賽，提升茶農製茶技術，獲得特等獎項值得肯定，讓新北好茶提升新價值。在地茶品可洽坪林區農會：02-2665-7227，更多活動詳情可於「新北市農業局-稼日蒔光」臉書查詢。

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