2022國際關注的6個人　引爆俄烏戰爭、台海緊張

▲俄羅斯總統普丁入侵烏克蘭使歐洲陷入二戰以來最大陸戰，美國眾院議長裴洛西旋風訪台讓台海情勢升溫。（圖／路透、總統府提供）

記者詹雅婷／綜合報導

回顧2022年國際大事，不論是俄烏戰爭、裴洛西訪台、英國女王過世、安倍晉三遇刺等事件，均引起世界各地媒體高度關注。《ETtoday新聞雲》為您整理今年國際關注的6大人物。

普丁：現代沙皇？發動俄烏戰爭 全國動員徵召打仗

俄羅斯總統普丁今年2月24日發表電視演說，宣布對烏克蘭展開所謂的「特別軍事行動」，宣稱這是避免其安全遭受西方侵犯。這被多國視為軍事入侵烏克蘭，使歐洲陷入二戰以來最大陸戰，估俄烏雙方均超過10萬死傷、上千萬人流離失所，烏克蘭多地被轟成廢墟。

▲普丁簽署局部動員法令，徵召全國30萬名後備役上前線。（圖／路透）

不只如此，今年9月，普丁啟動自二戰以來的首度動員，簽署局部動員法令，徵召全國30萬名後備役上前線，並於同月宣布併吞烏克蘭盧甘斯克、頓內茨克、赫爾松、扎波羅熱4個佔領區。隨著戰爭持續約300天，停戰和談仍舊希望渺茫，普丁12月還親口證實，為達到特別軍事行動的目標，這場戰爭將是個漫長過程，更提及核戰威脅增加中。而這場戰爭引來一連串國際制裁，俄方中斷天然氣供應進行回擊，引爆能源危機。

其實現年70歲的普丁出身國家安全局特務，靠著冷靜頭腦與靈活俐落政治手腕，先是受命成為代理總統，掌握俄羅斯權力核心，交替出任總統與總理職位，並於2020年修憲成功，讓他能一路掌權至2036年。他被外界認為是自2000年以來實際上最高領導人，也多次入選富比士全球最具影響力人物。

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澤倫斯基：喜劇演員到抗戰領袖 獲選時代雜誌風雲人物

面對俄羅斯揮軍入侵，烏克蘭人民陳屍街道，家園也被炸得滿目瘡痍，無情戰火摧毀無數人的性命及夢想。但喜劇演員出身、素人從政的現任總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）沒有選擇逃跑，留在烏克蘭境內與人民共同抗戰，身穿橄欖綠上衣、表情凝重，每天持續發文、竭力向歐美各國國會發表演說，尋求國際社會支持與援助，引起全球共鳴。

▲澤倫斯基留在烏克蘭境內與人民共同抗戰。（圖／達志影像／美聯社）

澤倫斯基當初是靠著電視劇「人民公僕」飾演老師，在劇中開罵貪腐竄紅，一路被推上政壇當總統；在現實中，他2019年以壓倒性73%得票率高票當選總統，贏來全面執政。但他的執政並不順遂，當初結束烏東戰爭與打擊貪腐的選舉承諾並未兌現，從喜劇工作室挑人擔任顧問，引發外界質疑，更被抨擊行事獨裁。

如今，烏克蘭擊退俄軍對基輔的攻勢，並在烏東發起反攻。就在12月，他獲選美國《時代》（Time）雜誌2022年度時代風雲人物，與烏克蘭精神共同入選；《時代》雜誌總編輯輯費森陶指出，這是為了「證明勇氣也能夠如同恐懼一樣具有感染力，激勵人們團結起來捍衛自由，同時為了提醒全世界民主與和平的脆弱。」

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習近平：進入第三任期 打破數十年傳統

中國國家主席習近平今年正式成為第二十屆中共中央總書記，開啟執政的第三任期，打破過去數十年最高領導人任期兩屆10年的傳統。到了11月G20峰會，他在短短3天內與11國領導人進行雙邊會晤，包括拜習會，接著APEC峰會又見其他3名領導人，展開密集外交。這一切行程早在G20登場之前就受到高度關注，澳洲國立大學政治學者宋文笛還稱，這是習近平在二十大鞏固國內權力之後的亮相派對。

▲ 習近平在中共二十大後進一步鞏固權力。（圖／路透）

習近平是在2012年當上第十八屆中共中央總書記，成為中國大陸第五代最高領導人，隔年兩會（大陸全國人大、政協會議）過後，習近平當選中國大陸國家主席、國家軍委主席，集黨政軍權力於一身，開啟10年任期。他的第一個任期提出「一帶一路」及催生上海自貿區，把反貪反腐列為首要之務；第二個任期把習近平思想寫入中國共產黨黨章，取消國家主席及副主席連任不得超過兩屆的限制。

2018年，習近平獲選《富比士》（Forbes）雜誌全球最具影響力人物榜之首，壓過俄羅斯總統普丁、美國時任總統川普以及時任德國總理梅克爾。而習近平是在2012年首度進入前10名，歷經6年躍升為最有權勢人物。

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英國女王伊莉莎白二世：史上在位時間最長女性君主

英國女王伊莉莎白二世今年9月8日逝世，享耆壽96歲，在位超過70年，是世界歷史上在位時間最長的女性君主。在她辭世後，女王靈柩停放在倫敦西敏廳供人瞻仰，接著19日在西敏寺舉行國葬。禮畢後，女王靈柩以莊重儀仗護送至威靈頓拱門，接著放入靈車前往溫莎堡。成千上萬民眾聚集出殯路線街道旁，送女王最後一程。

▲英國女王伊莉莎白二世備受人民敬愛。（圖／CFP）

女王曾說，「人生如此艱難，但勇者絕不倒下認輸，而是堅定為更美好的未來奮鬥」。

女王一生歷經15任首相，走過二戰艱苦歲月，見證近百年的英國史變遷，儘管因黛妃事件引來惡評，但她仍是英國人精神象徵，擁有強烈的責任感、對王位與臣民矢志不渝的獻身精神，成為罕見擁有英國民眾高支持度的君主，許多人都在她任內出生成長，而當每每遇到難關時，她總以安定力量帶領王室、國人繼續前進。

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安倍晉三：任期最長、最友台的日本首相 遇刺事件震撼全球

日本前首相安倍晉三今年7月8日前往奈良市輔選卻遭41歲槍手山上徹也槍擊，頸部、左胸中彈，大量失血過世，享壽67歲。這突如其來的消息震驚各界，日本政府9月27日舉行國葬。

▲日本前首相安倍晉三7月8日上午遭槍擊。（圖／達志影像／美聯社）

安倍晉三出身政治世家，曾兩度拜相，不僅是二戰後最年輕的首相，也是連續在職時間最長的首相，縱橫日本政壇近30年。在執政期間，透過安倍經濟學三支箭：貨幣政策（大規模量化寬鬆）、財政政策（擴大國家財政支出）、結構改革（發展民間投資）來刺激經濟，增強日本防衛能力，擴大軍費開支，並力主修改和平憲法。

在國際舞台方面，安倍是少數幾個與美國前總統川普保持密切關係的領導人之一。2018年會見習近平，緩解冷淡多年的日中關係，也與普丁會面數十次，希望談判解決日本以北部分戰末遭蘇聯佔領的島嶼領土爭議。

對於台灣，安倍被形容為堅定親台派，身為親台議員聯盟「日華議員懇談會」顧問的他，原有消息傳出會在今年親自訪台，目的是為了牽制新任首相岸田文雄與外務大臣林芳正的親中立場。今年3月，他和總統蔡英文視訊會談時重申「台灣有事等同日本有事，以及日美同盟有事」的觀點，表態絕不允許武力片面改變現狀。

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裴洛西：19小時旋風式訪台 中國大規模軍演回應 引爆台海危機

美國眾院議長裴洛西8月2日及3日抵達台灣進行旋風式19小時訪問，此為繼1997年時任美國眾院議長金瑞契（Newt Gingrich）後，25年來訪台層級最高的美國政要。訪台期間，她造訪立法院、總統府、景美人權園區等地。

▲ 裴洛西19小時旋風訪台，造訪立法院、總統府、景美人權園區等地。（圖／總統府提供）

裴洛西接受媒體訪問時說，美國堅守對台灣的安全承諾，希望台灣能有效自我防禦，共享民主價值與自由，且有《台灣關係法》，「我們支持現況的一方，不希望任何武力威脅台灣」。裴洛西離台後，中國在台灣周邊海域展開大規模實彈軍事演習，發射多枚東風彈道導彈。這也是中國解放軍近數十年來，在台灣周遭舉行最大規模的軍演。

各界專家形容，中國大規模軍演掀起「第四次台海危機」，主要目的是想要藉著軍演改變台海現狀、創造新常態，儘管真正軍事衝突不符合美中利益，但裴洛西此行肯定帶來更多不穩定，加大未來發生衝突的可能性。

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