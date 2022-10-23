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大陸 大陸焦點 特派現場

從文革知青到中共總書記　習近平打破慣例「開啟第三任期」

記者魏有德／綜合報導

中共二十大結束後，今（23）日舉行「一中全會」選出中央總書記、政治局常委及委員等代表中國共產黨權力金字塔頂端的領導者。如外界所預測，習近平正式成為第二十屆中共中央總書記，開啟執政的第三任期，肩負起至少未來5年，中國大陸的政治經濟發展走向、全球地位，甚至是與西方世界抗衡的重擔。

▲習近平下鄉時期舊照。（圖／翻攝百度百科）

▲習近平年輕時期舊照。（圖／翻攝百度百科）

習近平籍貫為陝西富平，1953年生，現年69歲，父親為中共開國元勳習仲勳，妻子為前知名女歌唱家彭麗媛，兩人育有一女習明澤。習近平身為黨國元老之子，被外界認為根正苗紅、前景看好，但他也曾因父親涉入「反黨小說」案，在文革期間被歸為「黑五類」，差點斷送未來仕途。

▲習近平下鄉時期舊照。（圖／翻攝百度百科）

▲習近平在文革時期插隊延安梁家河大隊。（圖／翻攝百度百科）

年僅16歲的習近平在文革期間響應上山下鄉運動，插隊延安梁家河大隊，起初一度放棄回到北京，不過，當他回到梁家河大隊後，一改之前的作風，獲得當地農民工人的讚賞，後因優秀的領導和行事能力，加入共產黨並擔任梁家河大隊書記。

習近平曾在2004年任浙江省委書記時，提到在梁家河大隊完成全省首座沼氣池的趣事，「在梁家河要解決缺煤少柴的問題，要搞沼氣...一直看到沼氣池兩邊的水位在漲，但是就不見氣出，最後的原因找到，就是導氣管堵塞了，最後一捅開，濺得我滿臉噴糞啊，滿臉是糞。」

習近平於1982年前往河北正定縣任副書記，正式開啟仕途，短短一年，他便以不到30歲的年紀坐上縣委書記，結識同屬石家莊的無極縣委書記栗戰書，也就是被視為習近平執政左右手、前大內總管（中央辦公廳主任）中共十九大後的全國人大委員長，政治局常委的第三號人物。

▲習近平擔任浙江省委書記時接受媒體專訪，回憶文革時代下鄉的趣事。（圖／翻攝人民網）

▲習近平擔任浙江省委書記時接受媒體專訪，回憶文革時代下鄉的趣事。（圖／翻攝人民網）

離開河北後，習近平前往福建任廈門副市長，並在此時與第二任妻子彭麗媛結婚。習近平離開廈門後，歷任福州市委書記、福建省委副書記、福建省長等職，因此，在福建任職長達17年的習近平，也結識不少赴大陸淘金的「台資」企業家，還聽得懂「閩南語」，特別喜愛寶島歌王葉啟田所唱的「愛拼才會贏」。

習近平在2022年轉任浙江副省長、代省長，也是在浙江任內，習近平以《農村市場化》研究，獲得法學博士學位。直至2007年3月，習近平調任上海市委書記，同年10月，習近平和李克強一起進入中共中央政治局擔任常委，被外界視為為接班胡錦濤和溫家寶鋪路。

▲中共在十八大後由習近平接班胡錦濤成為大陸第五代領導人。（圖／CFP）

▲中共在十八大後由習近平接班胡錦濤成為大陸第五代領導人。（圖／CFP）

2012年中共召開十八屆一中全會，會上通過習近平為第十八屆中共中央總書記，出任中央軍委主席，成為中國大陸第五代最高領導人，隔年兩會（大陸全國人大、政協會議）過後，習近平當選中國大陸國家主席、國家軍委主席，集黨政軍權力於一身，開啟10年的任期。

習近平在第一個任期裡提出「一帶一路」（絲綢之路經濟帶及21世紀海上絲綢之路）及催生上海自貿區，致力把經濟建設按下「快進」鍵，將原有的龐大內需市場和國際接軌。同時，習近平的第一任期五年間，也把反貪反腐列為首要之務，大動作肅清「黨內」餘毒，包括首位落馬的政治局委員、重慶市委書記孫政才。

在第二個任期開始時，習近平思想寫入中國共產黨黨章，2018年的大陸全國人大會議也通過憲法修正草案，「取消國家主席及副主席連任不得超過兩屆的限制等。」同年中美爆發貿易戰，大陸增加內需市場，包括夜經濟等計畫紛紛出籠，直至2020年，武漢發生新冠肺炎疫情，大陸乃至於全球經濟出現重大危機。

▲馬習會。（資料圖／ETtoday）

▲時任兩岸領導人馬英九席及習近平在新加坡舉行歷史性會談。（資料圖／ETtoday）

在兩岸關係上，習近平在2015年11月與馬英九在新加坡舉行「馬習會」，成為兩岸分治後，首次舉行的政治領導人會面。隨著台灣政黨輪替，習近平對台論述越發強硬，他在2019年1月2日的《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上提出「習五條」與「一國兩制台灣方案」等未來規劃，被視為推動兩岸統一的方針指南。

外界關注的習近平第三任期，除權力達到頂峰外，致力打造的全面小康社會也在「共同富裕」政策下推進，此外，在習近平前兩個任期的10年中，以「中國特色社會主義」為基礎，強調「中國式民主」與西方民主做對比，還在中共二十大報告中提出「中國式現代化」的新論述。

習近平在報告中提到，「黨領導人民成功走出中國式現代化道路，創造了人類文明新形態，拓展了發展中國家走向現代化的途徑，給世界上那些既希望加快發展又希望保持自身獨立性的國家和民族提供了全新選擇。」

▲中共中央總書記習近平記事。（製圖／ETToday視覺中心）

▲中共中央總書記習近平。（製圖／ETToday視覺中心）

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