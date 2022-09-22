普丁受不了「烏克蘭捷報」狂傳！　4個QA看懂俄軍動員令

記者張方瑀／綜合報導

烏俄戰爭從2月爆發至今，俄軍在本月連連挫敗，總統普丁宣布簽署「局部動員法令」，預計徵召30萬名預備役公民參戰，對戰爭未來走向產生重大影響，甚至消息一出之後，俄羅斯邊界開始出現逃難人潮，BBC就整理出關於這次動員令的4個關鍵問題。

▲俄羅斯總統普丁簽署「局部動員法令」，預計徵召30萬名預備役公民參戰。（圖／路透）



「動員」實際上代表著什麼？

俄羅斯計畫徵召大約30萬名預備役軍人，這些人接受過專業軍事訓練，普丁（Vladimir Putin）強調，這些軍人，包含60多歲的退休預備役軍官在內，都擁有戰爭中所需的專業技能。理論上，俄羅斯可動員的軍人大約在2500萬，但普丁和國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）都指出，不會派義務役士兵去作戰。

據了解，動員任務將持續數個月，紹伊古表示，這些額外的部隊需要保護長達1000公里的前線。普丁先前就曾說，俄羅斯已經做好長期戰鬥的準備；路透社指出，這是俄國自二戰以來的首次動員。

▲在2月開戰時，約有19萬名俄軍加上烏東親俄地區的武裝分子。（圖／路透）



俄羅斯軍隊比烏克蘭軍隊強大嗎？

俄羅斯在軍隊的數量上優於烏克蘭，在2月開戰時，俄羅斯軍力約有19萬名俄軍加上烏東親俄地區的武裝分子。但普丁上個月簽署法令，將再招募13.7萬名文職人員（civilian staff）；克里姆林宮還提供了巨額的獎金，招募來自西伯利亞和高加索地區的軍人，還有經驗豐富的車臣軍隊。

目前俄羅斯18至27歲的男性必須服義務役，而正常的徵兵上限是100多萬軍事人員和近90萬文職人員。相較之下，烏克蘭僅有19.6萬名現役軍人，但烏克蘭軍隊的戰略和精良的西方武器，能夠彌補和俄軍間的戰力差距。

為何要現在動員？

西方專家和政界分析人士指出，烏克蘭在北部哈爾科夫地區的大規模反攻，讓克里姆林宮陷入劣勢。紹伊古21日公布了新的死亡人數，累積5937名俄軍陣亡，但這依舊遠低於英國國防部6月預估的2.5萬人，以及烏克蘭預估的5萬人。

BBC指出，俄羅斯在前線損失的不僅是一般士兵，還有1000多名菁英軍官，包含許多飛行員、情報專家和特種部隊。

▲烏軍在哈爾科夫州補給重鎮庫普揚斯克的屋頂上舉著烏克蘭國旗。（圖／路透）



普丁是否升級核武威脅？

普丁警告，俄羅斯會對保護領土完整的任何威脅做出反擊，俄軍可以動用任何武器來回應西方的「核勒索」（nuclear blackmail），「我們國家還擁有各種大規模殺傷性武器，在某些類別上，我們擁有的武器比北約國家的還有現代化，這並不是虛張聲勢。」

俄羅斯的軍事核心，就是允許在國家受到毀滅性威脅時動用核武；而據美國科學家聯合會（Federation of American Scientists）的數據，俄羅斯擁有約5977枚核彈頭，包含戰略性武器和破壞性較小的核武。專家預估，俄軍應已部署約1500枚核彈。

不過，西方國家也試圖淡化俄羅斯的核武威脅，荷蘭總理呂特（Mark Rutte）認為，俄羅斯的軍事行動不過是恐慌的表現，這完全不會讓人感到不安，「他關於核武器的言論我們以前聽過很多次了。」

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