救市！中共中央工作經濟會議：優先恢復擴大消費、加大吸引外資

▲ 中共中央經濟工作會議15日至16日在北京舉行 。（圖／翻攝 央視新聞聯播）



記者任以芳／北京報導

為大陸明年經濟制定政策方向的中共中央經濟工作會議，如期於15日至16日在北京舉行，該會議指出，當前經濟恢復的基礎尚不牢固，三重壓力仍然較大，外部環境動蕩不安，給經濟帶來的影響加深。未來目標加強擴大需求，恢復和擴大消費擺在優先位置，加大力度吸引外資。最後重申習近平提出「兩個毫不動搖」原則，繼續推動民企發展、擴大開放。

▲ 李強首次以未來總理身份出席總結講話。（圖／翻攝 央視新聞聯播）

大陸官媒《央視》指出，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平出席會議並發表重要講話。李克強、李強、趙樂際、王滬寧、韓正、蔡奇、丁薛祥、李希出席會議。

由習近平總結2022年經濟工作，分析當前經濟形勢，部署2023年經濟工作。李克強對明年經濟工作作部署。李強首次以未來總理身份出席，並且總結講話。

會議指出，當前經濟恢復的基礎尚不牢固，需求收縮、供給沖擊、預期轉弱三重壓力仍然較大，外部環境動蕩不安，給經濟帶來的影響加深。但也看到，經濟韌性強、潛力大、活力足，各項政策效果持續顯現，明年經濟運行有望總體回升。要堅定做好經濟工作的信心。

會議指出，第一要務堅持高質量發展堅持和完善社會主義基本經濟製度，堅持社會主義市場經濟改革方向，堅持「兩個毫不動搖」，堅持推進高水平對外開放，穩步擴大規則、規製、管理、標準等制度型開放；堅持推動經濟發展在法治軌道上運行，依法保護產權和知識產權，恪守契約精神，營造市場化、法治化、國際化一流營商環境。

會議強調，明年要穩字當頭，繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策，加大宏觀政策調控力度，加強各類政策協調配合。保持必要的財政支出強度，優化組合赤字、專項債、貼息等工具，在有效支持高質量發展中保障財政可持續和地方政府債務風險可控。

▲ 中共中央經濟會議強調保內需、房地產穩定，加大力度吸引外資。（圖／翻攝 央視新聞聯播）

會議強調，明年經濟發展面臨的困難挑戰很多，更好統籌疫情防控和經濟社會發展，要更好統籌國內循環和國際循環，增強國內大循環內生動力和可靠性，提升國際循環質量和水平。

一是著力擴大國內需求。把恢復和擴大消費擺在優先位置。加快實施「十四五」重大工程，鼓勵和吸引更多民間資本參與國家重大工程和補短板項目建設，繼續發揮出口對經濟的支撐作用，積極擴大先進技術、重要設備、能源資源等產品進口。

二是加快建設現代化產業體系。圍繞製造業重點產業鏈，找準關鍵核心技術和零部件薄弱環節，集中優質資源。加快新能源、人工智能、生物製造、綠色低碳、量子計算等前沿技術研發和應用推廣。要大力發展數字經濟。

三是切實落實「兩個毫不動搖」。針對社會上是否堅持「兩個毫不動搖」的不正確議論，必須亮明態度，毫不含糊。要深化國資國企改革。從政策和輿論上鼓勵支持民營經濟和民營企業發展壯大。依法保護民營企業產權和企業家權益。

四是更大力度吸引和利用外資。落實好外資企業國民待遇，保障外資企業依法平等參與政府採購、招投標、標準製定，加大知識產權和外商投資合法權益保護力度。積極推動加入全面與進步跨太平洋夥伴關係協定、數字經濟夥伴關係協定等高標準經貿協議，為外商來華從事貿易投資洽談提供最大程度的便利，推動外資標誌性項目落地建設。

五是有效防範化解重大經濟金融風險。確保房地產市場平穩發展。「堅持房子是用來住的、不是用來炒」，推動房地產業向新發展模式平穩過渡。加強黨中央對金融工作集中統一領導。防範化解地方政府債務風險，堅決遏製增量、化解存量。

會議要求，準確把握明年經濟工作部署要求，穩妥處置化解重大風險隱患，維護經濟金融和社會大局穩定。按照黨中央部署，優化調整疫情防控政策，順利渡過流行期，確保平穩轉段和社會秩序穩定。