安倍晉三離世　日本史上「在位最久首相」！出身背景超狂

記者張寧倢、張方瑀／綜合報導

前日本首相安倍晉三8日演說途中驚傳槍響，胸部、頸部中彈，心肺停止後遭送進加入護病房，稍早於當地時間下午5時3分不治身亡。事實上，過去安倍晉三曾兩度當選日本首相，成為日本「在任時間最長」的首相，然而，他的兩次任期皆因身體健康出現狀況而請辭。

▲日本前首相安倍晉三8日搶救不治。（圖／路透）

出身政治世家

安倍晉三1954年出生於東京一個政治世家，父親安倍晉太郎為前外務大臣，母親則是前首相岸信介的女兒岸洋子。安倍晉三1993年踏入政壇後，連續當選十屆眾議院議員。2005年10月，自民黨總裁的小泉純一郎二度連任首相後，安倍受到重用成為政府「二把手」內閣官房長官。

最年輕首相卻因健康問題請辭

安倍晉三2006年接任小泉，成為日本戰後最年輕首相，不過，上任才一年，內閣政務爭議不斷，他領導的自民黨在首次全國性選舉中，面臨歷史性慘敗，首度失去最大黨地位，同年9月以潰瘍性結腸炎等健康問題為由請辭。

二度拜相又請辭

安倍晉三接著於2008年重返政治舞台，並於2012年再度參選自民黨總裁勝選，成為該得首位回任總裁，且2017年再度連任，成為日本在任期間最長的內閣總理大臣。不過，安倍2017年8月因潰瘍性結腸炎復發，宣佈在補選結果出爐後請辭，最終於2017年9月16日正式卸下長達8年的內閣總理大臣一職，由菅義偉接任。

▲前日本首相安倍晉三生平2次當選首相。（圖／路透）

友台政治態度

安倍在日本被認為是典型的鷹派，他在中日關係上始終保持強硬態度，甚至主張修憲賦予自衛隊更多參與國際行動的能力。不過，安倍相對親台，身為親台議員聯盟「日華議員懇談會」顧問的他，原有消息傳出會在今年親自訪台，目的是為了牽制新任首相岸田文雄與外務大臣林芳正的親中立場。

安倍晉三今年3月和總統蔡英文視訊會談時重申「台灣有事等同日本有事，以及日美同盟有事」的觀點，並表態絕不允許武力片面改變現狀，「因此，個人也認為，為維持地區的安定，台灣跟日本共享情資是相當重要的。」

▲前日本首相安倍晉三持友台政治立場。（圖／路透）

著名的「安倍三支箭」

安倍晉三在第二次任內立即提出完整配套的經濟政策，並以貨幣貶值為主體，而被稱為「安倍經濟學」，更被通稱為「安倍三支箭」，即積極的金融政策、靈活的貨幣政策、喚起民間投資的成長戰略。不論是在景氣、股價或是企業獲利都有著顯著的成績，甚至將自雷曼兄弟事件後一路低迷的日經平均指數推上2萬日幣的高峰。