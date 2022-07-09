一文看懂「安倍經濟學」　靠三支箭催動日本經濟！成果卻不如預期

▲日本前首相安倍晉三8日遇刺離世。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

前日本首相安倍晉三8日街頭助選演講時遭槍擊身亡，突如其來的離世消息令各界震驚。英國BBC針對他在任期間最受關注的「安倍經濟學」刊出報導，回顧安倍於2012年提出的「三支箭」政策如何影響日本經濟，最後成果又是如何？

根據BBC報導，以安倍晉三命名的經濟計畫「安倍經濟學」（Abenomics）可說是他任內最引人注目的政策之一，但最終並未達到預期效果。安倍2012年第二度上任時，日本正處於經濟衰退，「安倍經濟學」被認為發揮了恢復經濟成長的作用，不過，隨著2020年日本再次陷入衰退時，安倍試圖振興經濟的努力卻碰上困境。

▲安倍晉三擔任小泉純一郎的內閣官房長官後成為政壇要角，接著分別在2006年到2007年、2012年到2020年間二度擔任日本首相。（圖／路透）

●「安倍經濟學」是什麼？確切有哪三支箭？

安倍晉三2012年提出了使用以下「三支箭」，促使日本從長達20年的經濟停滯中復甦的政策：

貨幣政策：透過實施「極度寬鬆」的貨幣政策，使日本短期進入負利率，以降低消費者與企業的借貸、消費成本。

財政政策：增加基礎建設等方面的政府支出，向企業實施減稅優惠等財政刺激計畫，為經濟注入資金。

結構改革：透過企業改革、增加女性就業勞動力，勞動力自由化，允許更多移民進入勞動市場，以幫助緩解勞動負擔，促進經濟成長。

●「安倍經濟學」有效嗎？

作為一種政治品牌印象，安倍經濟學確實成功，但它卻沒能達成安倍提出的關鍵經濟目標。日本在1991年前後面臨「失落的十年」經濟大幅衰退，其影響至今仍未完全散去，安倍政權面臨重振經濟的艱鉅任務。

安倍經濟學確實幫助推動了經濟成長，但速度卻不及戰後的繁榮時期，即便是現在，日本經濟規模仍低於安倍晉三於2020年所設下的600兆日圓目標。安倍2020年9月卸任後，許多經濟學家評價，與他8年前上任時相比，日本實力確實增強了，足以承受疫情大流行那樣的經濟衝擊。

▲安倍三支箭並未達預期中的主要目標。（圖／路透）

●安倍晉三的經濟遺產

日本2020年初再次陷入經濟衰退時，安倍不僅因經濟政策受到質疑，對新冠疫情的應對方式也受到批評。反對者批評，安倍當時為了刺激國內旅遊的宣傳鼓吹，造成疫情反彈升溫。也有人批評他未能兌現「安倍經濟學」的承諾，例如：賦予職業女性更多發言權、解決聘僱人才的裙帶關係，以及改變不健康的職場文化等。

另一方面，日本銀行總裁黑田東彥8日評價，安倍晉三在「讓日本擺脫長期通貨緊縮」和「實現經濟持續增長」方面做了很多，想藉此對安倍生前「強而有力的領導力」以及他「對日本經濟發展的貢獻」致上真誠敬意。

▲民眾在安倍晉三遇刺現場獻花致意。（圖／路透）

●今後的日本經濟將如何發展？

安倍晉三2020年辭去首相一職後，由菅義偉接棒繼續推進安倍經濟學。去年10月岸田文雄就任首相後接受英國《金融時報》採訪時表示，「雖然安倍經濟學在國內生產總值（GDP）、企業盈利與就業等方面取得成效，但它未能達到創造良性循環的地步。」

岸田說，「我希望透過提高不僅止於某部分人的收入，而是更廣泛群眾的收入來刺激消費，從而實現經濟的良性循環。我相信，這是新形式的資本主義與過去不同的關鍵所在。」

面對Omicron疫情與能源價格飆漲，現日本政府持續在支持脆弱的家戶與受影響的企業。經濟合作暨發展組織（OECD）預測，日本今年的經濟成長將達到1.7％，不過，受俄烏戰爭與新冠疫情影響，度過年初的低迷期後經濟才會「緩慢」復甦。

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