幕後／裴洛西訪台敏感神經　4層面分析北京跳腳、蔡英文低調原因

▲裴洛西。（圖／達志影像／美聯社）



記者陶本和／台北報導

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）2日晚間正式降落台北松山機場，準備展開2天1夜的訪問行程。事實上，先前對於她是否來台，北京多次發出嚴厲警告，甚至釋出「打下座機」等死亡威脅的警訊。不過，這次裴洛西訪台一事，可從美、中、台三方背後的敏感神經，透過「訪台意義」、「中國廿大」、「美國期中選舉與內政問題」，以及「台灣戰略不觸怒北京」等4個層面來分析。

近年來台灣的議題備受國際關注，特別是在俄羅斯軍事入侵烏克蘭後，各界也都在留意中國犯台的各種可能與討論；裴洛西本來今年初就有規劃訪問台灣，但遭受中國強力阻撓，導致最後沒有成行；而近來，美中在國際角力上急遽升溫，再次傳出裴洛西訪台的規劃。

不過，對於裴洛西訪台的議題，中國反彈的強硬態度更勝於以往，中國官媒甚至釋放出「擊落裴洛西座機」的警訊，這也被外界解讀是對裴洛西的死亡威脅。

熟悉國際事務人士指出，從美方的態度其實可以看出端倪，對於裴洛西訪問台灣，僅有媒體不斷以不具名美國官員名義釋放可能訪台的訊息，而美國總統拜登（Joe Biden）先前也僅低調回應，稱美國軍方有意見，美軍也表示，會以航母、戰機護航。但是，這樣的回應，反而被外界解讀是釋放出「確實有戰爭風險」，甚至印證了中國對裴洛西的死亡威脅屬實。

至於為何北京對於裴洛西訪台如此介意？為何美國政府同意裴洛西訪台？以及蔡英文政府為何一直秉持維持「極低調」態度？涉外人士從「訪台意義」、「中國廿大」、「美國期中選舉與內政問題」，以及「台灣戰略不觸怒北京」等面向進行分析。

首先，在「訪台意義」方面，在美國總統繼任順序中，眾議院議長是繼美國副總統後的第二順位繼承人，因此裴洛西被視為美國政壇影響力「第三號人物」，加上她過去就多次支持台灣民主，是挺台的代表性人物之一，訪問台灣無非是釋出強而有力的訊息。此外，如果要追溯上一次眾議院議長訪問台灣，是25年前的1997年，共和黨籍眾議院議長金瑞契（Newt Gingrich）曾率團訪台。

在「中國廿大」方面，熟悉國際事務人士表示，中國10月廿大即將舉行，這涉及中共權力佈局，更攸關其領導人習近平的領導，在此之前「維穩工作」勢在必行，因此近期釋出強烈的訊息，甚至大規模進行實彈軍演，一點也不意外。

至於「美國期中選舉與內政問題」，熟悉國際事務人士表示，在美國方面，面臨11月期中選舉，民主黨最近面對國內高通膨等多項議題，備受極大壓力，從先前共和黨前總統川普、國務卿龐佩奧語帶嘲諷稱要一起訪問台灣，就可知道裴洛西訪台，不僅僅是國際議題，更牽涉美國內部選舉。

最後，「台灣戰略不觸怒北京」部分，蔡英文政府態度一直維持「極低調」的立場，總統蔡英文一直未觸及此議題有相關談話，外交部、總統府也都未證實此事，僅強調沒有接獲相關訊息，而行政院長蘇貞昌僅說「相關時間和行程，皆尊重貴賓的規劃」。熟悉國際事務人士表示，在兩大國背後都有其敏感神經，台灣夾在中間，確實不宜躁進，因此在戰略上秉持穩健與定力，一方面不觸怒北京，也不讓北京有發脾氣的理由。