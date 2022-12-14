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中國入WTO後人權反惡化　裴洛西喊話：理念應擺生意之前

▲▼美國眾議院議長裴洛西。（圖／達志影像／美聯社）

▲美眾院議長裴洛西表示，不應把生意擺在理念之前。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓13日專電

中國針對美國對中晶片出口管制措施向世界貿易組織（WTO）提起訴訟，美國眾議院議長裴洛西今天表示，中國入世20餘年來，人權情況更加惡化，也不遵守WTO規範，世界不能再把「生意擺在理念之前」。

美國國會及行政部門中國問題委員會（CECC）今天召開聽證會，檢視過去20年來中國人權情況，並邀請即將卸下眾議院議長職務、長年為中國人權發聲的裴洛西（Nancy Pelosi）出席發表談話。

中國商務部在聽證會召開前夕宣布，針對美國商務部10月公布對中國一系列晶片出口管制措施，已向世界貿易組織提起訴訟。

對此，裴洛西表示，她早在2000年就在國會呼籲阻擋中國加入WTO，作為全球最強健的經濟體，美國有道德義務把貿易關係和人權掛鉤，「不應把生意擺在理念之前」；但當時他人認為若國際接納北京，能帶來一系列改革與進步，因此給了中共一張「空白支票」。

裴洛西透露，她曾邀請中國領導人訪問美國國會，但在當天得知中國對美傾銷塑膠，因此會面一開頭就提及此事；中方卻回答說他們加入WTO時，對方說他們不需要遵守規則，「這就是他們（中方）進到WTO的方式」。

裴洛西說，20年前主張讓中國加入WTO的人，殷殷期盼中國人權作為會因此改變，但這作法一開始就註定失敗。

她指出，當年美中貿易逆差一年60億美元，美方以為可以藉此讓北京釋放六四天安門事件被逮捕的人士，進入中國市場，阻止中方擴增大規模殺傷性武器（WMD），但現在逆差一週就達60億美元，中國還是在實施剝削性勞動作法，製造對美企不公平競爭環境。

不僅如此，裴洛西表示，90年代他們對抗的是中國監獄勞工問題，現在對抗的是維吾爾族強迫勞動與集中營問題，還有北京對西藏文化、宗教與語言的攻擊，以及破壞香港自治與公民權利、脅迫台灣人民等。

裴洛西也指出，美企若想在中國製造，會被要求交出設計圖，中國拿到智慧財產權後不需要他們，就不准他們在中國市場做生意，「這對美企來說是個壞協議」。

裴洛西強調：「若美國因為經濟因素不為中國人權發聲，將會喪失談論世界上任何其他國家人權的一切道德權威。」她說，這雖是她最後一次以民主黨領袖身分出席CECC聽證會，但不會是她最後一次為中國人權發聲。

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