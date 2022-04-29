澤倫斯基親還原「開戰當晚」慘況！險遭暗殺　俄軍包圍總統府

▲烏克蘭總統澤倫斯基受訪時描述了2月24日當晚遭俄軍突襲的混亂情形。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

烏克蘭總統澤倫斯基接受《時代雜誌》採訪時，首度曝光在俄烏戰爭開戰後的數小時內，他與幕僚、家人所經歷的「危險處境」。他直言，俄軍最初派員突襲基輔，企圖暗殺他與他的家人。來自俄國的突襲隊當晚在總統府外展開槍戰，更兩度企圖闖入。據悉，當時他的妻子與孩子都還在那裡，場面十分危急。

《時代雜誌》的記者舒斯特（Simon Shuster）在位於基輔的烏克蘭總統府採訪了澤倫斯基，而他也親自揭露了這場戰爭背後不為人知的故事。澤倫斯基表示，在開戰的第一天，烏克蘭軍隊正面迎擊俄軍，雙方激戰，而官員們則是試圖用他們可以找到的所有東西，來封鎖總統府。

在戰爭開始的最初幾個小時內，俄羅斯軍隊迅速找到澤倫斯基與家人的所在之處。澤倫斯基辦公室外開始傳來一連串的槍聲。烏克蘭軍方緊急通知澤倫斯基稱，俄軍的突擊隊已經準備要空降基輔，並暗殺或逮捕他與他的家人。

▲ 烏克蘭各地遭到俄軍攻擊，民眾紛紛逃難。（圖／路透）



夜幕降臨後，澤倫斯基與他的12名幕僚穿上防彈背心並拿起突擊步槍應戰，然而當時他們之中只有少數人會使用這些武器。

烏克蘭總統的軍事顧問阿列斯托維奇（Oleksiy Arestovych）告訴記者，俄軍曾兩度試圖衝進總統府，以殺害澤倫斯基。最可怕的是，當時澤倫斯基的妻子和孩子都還在總統府內避難。

戰爭爆發後，美國當局一度提出要協助澤倫斯基與他的團隊撤離烏克蘭，並幫助他們建立一個流亡政府，地點可能選在波蘭，不過隨即被澤倫斯基婉拒。他直言，「我需要的是彈藥，而不是載我離開的車。」

如今戰爭已經持續2個月，死傷人數不斷上升，澤倫斯基直言，面對這樣的暴行，他已經老了，他從未想過自己是因為必須思考死亡人數、俄軍暴行而老去。

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