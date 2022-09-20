女王國葬花束藏深意！查爾斯特選75年前這朵花　親筆痛悼：深情緬懷

▲女王國葬中使用的花束是查爾斯三世所親自挑選，下同。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

英女王伊莉莎白二世19日舉行國葬，與已故王夫菲利普親王長眠喬治六世紀念教堂。外媒指出，新王查爾斯三世在女王的靈柩上放了一張手寫字條，向已故的母親致意，並親自挑選了擺放在女王靈柩上的花束，而這些花朵的意義非凡。

據路透社報導，19日國葬中擺放在女王靈柩上方的花束，是由查爾斯三世所親自挑選。白金漢宮指出，查爾斯三世精心挑選了象徵紀念的迷迭香、代表愛的英國橡樹和象徵幸福婚姻的紫薇。

▲查爾斯三世在國葬中頻頻拭淚。（圖／路透）

女王過去曾在婚禮中使用過紫薇，更特別的是，擺放在靈柩上的紫薇，正是從女王75年前婚禮上的一朵紫薇花所種植而成，讓花束的意義更深重。另外，查爾斯三世還特別為花束搭配了從各個皇家花園裡剪來的黃、粉、酒紅和白色花朵。

查爾斯三世也親筆寫下了紀念字條插在花束中，上面寫著「深情與真誠緬懷」（In loving and devoted memory），並署名「查爾斯國王」（Charles R.）。