發燒隔離「全家都溜了」！人妻起床崩潰大哭　丈夫還搬空物資

▲女子確診發燒要隔離，起床後發現全家人都溜了。（圖／翻攝微博）



記者柯振中／綜合報導

近日大陸多地疫情爆發，許多陽性確診者需要在家隔離。山東荷澤一名人妻17日確診發燒，在房間進行隔離，沒起床後目睹令人心碎的一幕，全家人都躲回了家鄉，且只留下爛掉的水果、香蕉皮，讓她忍不住哭了出來。

綜合陸媒報導，這名女子17日晚間發燒、快篩後確診新冠肺炎，於是在房間進行隔離。豈料女子半夜起床想吃水果，家裡卻半個人都沒有，無奈下只能自行走出房間。

▲▼女子提到，丈夫與婆婆帶著小孩溜回老家，還把物資全部搬空，只留下爛掉的香蕉皮、梨子。（圖／翻攝微博）



後來女子才知道，她確診以後，婆婆以「怕孩子被感染」為由，將丈夫、兒子全都接回家鄉，且臨走前將櫃子上的東西全部搬空，只留下了爛掉的香蕉、爛掉的梨子。

女子拿起爛掉的梨子，邊笑邊哭出聲，原先以為是能吃的梨子，誰知道背後已經發黑、爛掉，「壞梨就留給我了，真的是壞良心」，也讓她覺得自己非常可憐，人走就算了，竟然連一點吃的都沒留下。

女子提到，平時與婆婆關係不錯，相處起來十分和諧，沒想到現在她確診了，婆婆一家人做事卻如此絕情。不少網友聽見可憐的遭遇，也不禁留言譴責，「兒子、婆婆走可以理解，老公走就有點太不地道了，把物資拿走更是無法原諒」、「患難見人心，人心險惡，誰都說不準」、「跟昨天的公婆千里迢迢回家照顧兒媳婦的鮮明對比」、「這個丈夫可以成為前夫了」、「一個帶走孩子、一個留下照顧，老公應該留下來照顧的，高燒一個人也危險。」

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