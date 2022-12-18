丈夫過世「理賠金上千萬」！婆婆竟逼對半分：不然又變妳的嫁妝

▲丈夫才剛因病過世，婆婆就來家裡把進口車開走，並開口討保險理賠金。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

這種婆家還有需要聯絡嗎？一名女子的丈夫因病過世，留下了一部開了5年的進口車，以及總金額約1,000萬元的理賠金，沒想到婆婆將車開走以後，竟然還無恥開口，逼女子「理賠金對分」，毫無人性的理由讓她氣炸，也不曉得該如何面對這一家人，而婆婆無恥的行徑曝光，也慘遭網友罵翻。

這名女子在「靠北婆婆2.0」表示，丈夫一直以來與婆家的感情不是很好，大部分時間都是各過各的，也沒有住在一起，最大的互動就是年節回家吃飯、清明節回家祭祖。

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由於2人比較晚婚，孩子的年紀尚小，因此2人曾規劃投保壽險，各自買了總額約800萬元的保險商品，而丈夫不幸因病過世，女子是保險受益人，因此處理喪事的過程中，她也申請了理賠，賠償金也迅速撥款成功。

除了這筆壽險以外，女子還提到，丈夫的勞保、公司團保也有身故給付，受益人同樣是法定繼承人，這筆錢也是匯到女子的帳戶。豈料婆婆聽完以後，認為丈夫有「孝養義務」，於是跑來開口討錢，要求平分勞保、團保保單的理賠金。

▲婆婆除了逼媳婦交出一半的理賠金，還放話不會幫忙養孩子，孩子跟誰姓也無所謂。（示意圖／免費圖庫Pexels）



當時女子還在治喪，婆婆卻開口閉口就是「分錢」，且丈夫生前有一輛開了5年的進口車，車輛是掛在婆婆名下，丈夫因病過世後，婆婆立刻帶著大伯跑來，直接將車開走，「說這是在她名下的，她要拿走～。」

女子十分無奈，但也沒有任何辦法，車子被開走以後，她也省得麻煩，就隨婆婆胡搞。沒想到，婆婆竟然鍥而不捨，除了勞保、團保的保險金，還不曉得從哪個管道得知壽險理賠，於是又開口要求「對半分」，甚至還出言狂酸，若不把錢拿走，以後就會變成她的嫁妝。

女子聽完心裡相當不是滋味，她剛失去丈夫，婆婆卻只在乎錢，還不斷酸言酸語，「我剛失去丈夫，她卻一直說我匯二婚、跟別人跑，這些錢還不是爽到我跟別人。」

女子感到身心俱疲，丈夫過世已經讓她相當心痛，還要處理婆家的鳥事，且生前丈夫一直不被疼愛，也是因此才跟婆家漸行漸遠，如今人意外過世了，婆家一家人卻都跑來討錢，連大伯、小姑都來逼她給錢，「我真沒想到這些人的嘴臉居然這麼噁心…。」

女子還說到，婆婆開口嗆聲，不管她以後有沒有要結婚，都不會幫忙養小孩，孩子要跟誰姓都無所謂，重點就是「理賠金必須分她一半」，只是要錢而已，丈夫過世至今已快一年，婆婆還是三不五時就打電話來騷擾、甚至跑來鬧，嚴重影響了她的生活。

▼女子拿到理賠金以後，婆婆竟開口要求對半分。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



女子十分心痛，雖然父母勸她搬家，但現在的房子是她與丈夫一起省吃儉用存下來的，剛買完房時幾乎身無分文，只有一張床就住在裡面，接著是靠夫妻倆努力工作，才又添購了其他家具，「家裡每個角落都是回憶，我真的捨不得賣掉。」

受到婆家不斷逼迫，加上面臨喪夫之痛，女子已經身心俱疲，也相當不甘心，為何要因為婆家這些人而搬家，「他們的生活好像都沒有改變，只有我變了。」

女子的遭遇曝光後，不少網友感到心疼，也氣得出言怒斥，「電話設封鎖，來家吵鬧只能報警，不想搬離對他們要硬起來提告」、「以自己跟孩子的未來為優先，先生已經不在了，那些人跟你一點關係都沒有，不需理會。」、「養小孩很燒錢，你千萬不能跟那種婆家妥協」、「先生走後他們都跟妳沒有關係了，千萬不要心軟給錢，不然以後日子難過，最好都封鎖了。」

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