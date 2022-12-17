呈現小學生確診痛苦與心情　3部「疫情」短片奪兒童動畫獎

▲台北教育大學附設實驗小學以《我確診了？》作品，拿下信誼兒童動畫獎特優。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

新冠肺炎疫情打亂全球生活步調，學生感受深刻，在今年「信誼兒童動畫獎」的兒童創作組比賽中，5部特優與優選作品中，就有3部與疫情相關，台北教育大學附設小學團對更包辦2座優勝，有的學生紀錄確診的痛苦過程，還有學生因為喉嚨癢痛而擔心自己確診，快篩過程中忍受痛苦，更擔心確診而死亡，呈現小學生對於疫情的內心真實恐懼與感受。

邁入第十四屆的「信誼兒童動畫獎」，今年共有1385件作品參賽，包括專業組來自83個國家共117件作品，以及台灣作品108件，還有小學生作品150部，在兒童組150部作品中，最後入圍25部都獲獎，包括2部特優、3部優勝、10部佳作、10部入選獎，藉此鼓勵小朋友們創作動力，持續探索動畫的可能。

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疫情打亂全球生活步調，學生感受深刻，在今年「信誼兒童動畫獎」的兒童創作組比賽，5部特優與優選作品中，就有3部與疫情相關，包括台北教育大學附設實驗小學團隊，以《我確診了？》作品拿到特優，台東加拿國小則以《二條線》獲得優選。

《我確診了？》由四度參賽獲獎的陳恩迦和同學藍紹齊、徐笙瑋共同創作，該短片真實描寫疫情生活的日常，運鏡上用了俯瞰、特寫的手法呈現，栩栩如生的紀錄疫情上學與確診過程的變化，主要描述陳恩迦因喉嚨癢痛被懷疑確診，還要被快篩試劑戳鼻子引發的痛苦。

藍紹齊說，自己後來也確診，第一天很痛苦，整個人頭重腳輕，喉嚨痛又流鼻水，只能在家休養，後來家人也確診，而得獎短片描述的疫情生活，因為經常線上上課，讓他非常還念學校生活。

▲台東加拿國小以《二條線》，獲得信誼兒童動畫獎優選。（圖／記者許敏溶攝）

另台東加拿國小則以作品《二條線》獲得優勝，該作品以快篩試劑上的兩條線，聯想到生活中可見的兩條線，包括驗孕棒、馬路分隔線，並紀錄染疫心境，以動畫描述快篩過程，好像飛彈飛到鼻子內爆炸，逗趣畫面令人莞爾。

成員之一的邱億凱說，自己確診後，頭痛的就像是被啄木鳥啄著頭，而且想睡，東西也吃不下，還被關在房間內14天，感覺很孤獨且無聊，最可怕是使用快篩劑快篩時，感覺就像飛彈飛到鼻子內爆炸，也很痛苦，最後結束隔離時，心情比過年拿到紅包還要開心。