　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

呈現小學生確診痛苦與心情　3部「疫情」短片奪兒童動畫獎

▲▼信誼兒童動畫獎今天頒獎，今年受疫情影響，今年5部特優與優選作品中，就有3部與疫情相關，圖為台北教育大學附設實驗小學得獎者。（圖／記者許敏溶攝）

▲台北教育大學附設實驗小學以《我確診了？》作品，拿下信誼兒童動畫獎特優。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

新冠肺炎疫情打亂全球生活步調，學生感受深刻，在今年「信誼兒童動畫獎」的兒童創作組比賽中，5部特優與優選作品中，就有3部與疫情相關，台北教育大學附設小學團對更包辦2座優勝，有的學生紀錄確診的痛苦過程，還有學生因為喉嚨癢痛而擔心自己確診，快篩過程中忍受痛苦，更擔心確診而死亡，呈現小學生對於疫情的內心真實恐懼與感受。

邁入第十四屆的「信誼兒童動畫獎」，今年共有1385件作品參賽，包括專業組來自83個國家共117件作品，以及台灣作品108件，還有小學生作品150部，在兒童組150部作品中，最後入圍25部都獲獎，包括2部特優、3部優勝、10部佳作、10部入選獎，藉此鼓勵小朋友們創作動力，持續探索動畫的可能。

[廣告]請繼續往下閱讀...

疫情打亂全球生活步調，學生感受深刻，在今年「信誼兒童動畫獎」的兒童創作組比賽，5部特優與優選作品中，就有3部與疫情相關，包括台北教育大學附設實驗小學團隊，以《我確診了？》作品拿到特優，台東加拿國小則以《二條線》獲得優選。

《我確診了？》由四度參賽獲獎的陳恩迦和同學藍紹齊、徐笙瑋共同創作，該短片真實描寫疫情生活的日常，運鏡上用了俯瞰、特寫的手法呈現，栩栩如生的紀錄疫情上學與確診過程的變化，主要描述陳恩迦因喉嚨癢痛被懷疑確診，還要被快篩試劑戳鼻子引發的痛苦。

藍紹齊說，自己後來也確診，第一天很痛苦，整個人頭重腳輕，喉嚨痛又流鼻水，只能在家休養，後來家人也確診，而得獎短片描述的疫情生活，因為經常線上上課，讓他非常還念學校生活。

▲▼信誼兒童動畫獎今天頒獎，今年受疫情影響，今年5部特優與優選作品中，就有3部與疫情相關，圖為台東加拿國小得獎者。（圖／記者許敏溶攝）

▲台東加拿國小以《二條線》，獲得信誼兒童動畫獎優選。（圖／記者許敏溶攝）

另台東加拿國小則以作品《二條線》獲得優勝，該作品以快篩試劑上的兩條線，聯想到生活中可見的兩條線，包括驗孕棒、馬路分隔線，並紀錄染疫心境，以動畫描述快篩過程，好像飛彈飛到鼻子內爆炸，逗趣畫面令人莞爾。

成員之一的邱億凱說，自己確診後，頭痛的就像是被啄木鳥啄著頭，而且想睡，東西也吃不下，還被關在房間內14天，感覺很孤獨且無聊，最可怕是使用快篩劑快篩時，感覺就像飛彈飛到鼻子內爆炸，也很痛苦，最後結束隔離時，心情比過年拿到紅包還要開心。

►【夢特嬌x聯合品牌週】石墨烯內著溫暖抽好禮

ET快訊
33歲女偷走37萬名錶找不到！　掃描「下體」傳警報聲
王陽明辦改裝車聚！　台中大坑山區擠爆
暖氣壞掉了！　男囚「慘遭活活烤死」
輕傷卻被主帥送回家？　「法國主將」火大了
運彩老手預測「準確比數」！　世足季軍賽今晚開踢
快訊／機車自撞燒成廢鐵！　騎士當場慘死

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

各「奴才」注意！新北毛寶貝耶誕趴24日登場…好禮現場大放送

寒流來襲勿輕忽！長者保暖、規律用藥量血壓　抗寒3步驟保平安

呈現小學生確診痛苦與心情　3部「疫情」短片奪兒童動畫獎

快訊／雨彈續炸！4縣市豪大雨特報　警戒區出爐

寒流今晚到明晨最兇猛！合歡山、中橫2路段　「下午5時預警封閉」

最新疫苗受害救濟曝光！高中男生打BNT心肌心包膜炎獲2萬

30多歲男家中昏迷死亡！法醫解剖驗PCR陽性「不排除重複感染」

快訊／連9天升溫！本土+15464、增40死　30多歲男家中昏迷亡

LIVE／睽違2年！「OPEN!大氣球遊行」重磅回歸　千人齊聚嗨翻高雄

全台唯一鐵路維修觀光機廠！潮州鐵道園區開幕　「首月免費入園」

太玄宮不只巴掌之謎　乩身再爆踢飛祖廟金爐

球卡樹上！爸帥氣飛踢　英雄救援卻命中兒子臉

物流車出包飲料散滿地　他聽佛經後驚逃一劫！

挑戰15分鐘內吃3碗丼飯　女大胃王5分半完食奪冠

蔡康永考慮重啟《康熙來了》　曝小S見面第一句話：X！

女硬抱行李箱跨上後座　重心不穩慘摔友人笑翻

偷擠檸檬汁在睡著哥嘴裡　他被酸到臉扭曲瞬間清醒

高虹安才交保...地檢署升「黨旗」　民進黨籲：儘速查明真相

飼主左右手輕推「鴨胸」　牠看鏡頭搖擺超有節奏

《單身即地獄2》陽光女VS白淨女　爭人氣男芳心..圭賢：發生得好快！

各「奴才」注意！新北毛寶貝耶誕趴24日登場…好禮現場大放送

寒流來襲勿輕忽！長者保暖、規律用藥量血壓　抗寒3步驟保平安

呈現小學生確診痛苦與心情　3部「疫情」短片奪兒童動畫獎

快訊／雨彈續炸！4縣市豪大雨特報　警戒區出爐

寒流今晚到明晨最兇猛！合歡山、中橫2路段　「下午5時預警封閉」

最新疫苗受害救濟曝光！高中男生打BNT心肌心包膜炎獲2萬

30多歲男家中昏迷死亡！法醫解剖驗PCR陽性「不排除重複感染」

快訊／連9天升溫！本土+15464、增40死　30多歲男家中昏迷亡

LIVE／睽違2年！「OPEN!大氣球遊行」重磅回歸　千人齊聚嗨翻高雄

全台唯一鐵路維修觀光機廠！潮州鐵道園區開幕　「首月免費入園」

阿根廷天菜主將女友是「龍女郎」！擁抱成龍合照被挖出　網喊GG了

宇宙人方Q生日爽收「8888運彩」　開心宣布明年喜訊

入冬首波寒流來襲　航港局籲搭船旅客做好禦寒準備

歲末傳遞愛與溫暖！　台東縣府陪監護兒少圓夢...失親童重溫家庭

活化中興新村閒置廳舍　國發會創立全台最大創生育成基地

FTX破產滿月！幣安引發「大到不能倒」擔憂　比特幣摜破17000美元

潮州鐵道園區開幕　全台唯一50D大物車登場…打造旅遊新景點

侯友宜罕見連請5天假！　新北市府：市長私人行程

「魔笛」世界盃最後一舞　主帥公開慰留：再拚2024歐國盃

前任分3年鬆口「還是喜歡她」　大陸第一美胸回應…揭情變主因

爛機車發不動！女騎士狂踩　網友笑瘋：姐妳踩的是中柱

生活熱門新聞

他洗鴛鴦浴憋不住「1反應」　女友嗨：明天還要

太玄宮打人　前學員爆料不只一次

麥當勞「1+1拔掉玉米湯」　內行分析：回不去了

好市多「1新規定曝光」！會員火大：爛到不行

好市多又出「冬季神鍋」！他一喝秒喊：再吃幾次

拿免費麵包7年…國一弟突拿2百喊1句　店長哭了

尪揹房貸！婆婆偷過戶給弟媳

小學國語「浪花真好看」找錯字　爸媽找不到

LINE「22款貼圖全免費」！隱藏版快下載

手腳冰冷4件事別做！喝酒取暖「嚴重恐失溫、猝死」

加碼熊好券到18號！他趕出「店家地圖」神炸

男子被控內褲賊UNIQLO道歉了

她目擊婆家真面目　秒悔婚提分手

人妻被灌醉啪啪已婚同事　進公司「倉庫又1次」

更多熱門

相關新聞

北京醫院沒藥又沒人力　醫護頂著陽性救人

北京醫院沒藥又沒人力　醫護頂著陽性救人

中國大陸防疫鬆綁後，北京疫情快速升溫，醫院面臨著醫護染病、病患大增，同時藥物也短缺的困境。北京一家醫院的管理層就透露，現在醫院只能默許陽性但症狀不嚴重的醫護照常上班，這是為了讓醫院能夠維持運轉。

不想上班謊稱確診　害同事恐慌罰5千

不想上班謊稱確診　害同事恐慌罰5千

網傳大陸即將放寬入境隔離　鍾南山：新版診療防控方案將出台

網傳大陸即將放寬入境隔離　鍾南山：新版診療防控方案將出台

大陸醫院超負荷運轉！　衛健委：招聘近5年來已離退休工作人員

大陸醫院超負荷運轉！　衛健委：招聘近5年來已離退休工作人員

陸醫療急速崩潰中！一線醫護曝科室70%中招

陸醫療急速崩潰中！一線醫護曝科室70%中招

關鍵字：

疫情信誼兒童動畫獎確診

讀者迴響

熱門新聞

他洗鴛鴦浴憋不住「1反應」　女友嗨：明天還要

全球最大圓柱水族箱爆了　滿街死魚

醫激推：做1運動性慾爆發！　多撐1分鐘「床上再加3分鐘」

張蘭認了決裂汪小菲！「母子斷絕聯繫」

客人搞錯地址　外送員趕送餐車禍亡

大咖天后跨年演出前「故意確診」！中鏢還炫耀發文

深夜震撼宣布！鴻海240億入股紫光　確定破局

陶晶瑩玩抖音開濾鏡：難怪小孩迷上

男記者請育嬰假「被長官轟出辦公室」

夫妻撿女棄嬰！長大帶回男友竟是「失散兒」

太玄宮打人　前學員爆料不只一次

麥當勞「1+1拔掉玉米湯」　內行分析：回不去了

吳怡農妻子照片曝光！身分是舞蹈老師

一線女星遭騙財騙色「18億財產一夜泡湯」！

2024最新民調出爐！侯友宜38.7%居首　全台除「一縣市」外都領先

更多

最夯影音

更多
太玄宮不只巴掌之謎　乩身再爆踢飛祖廟金爐

太玄宮不只巴掌之謎　乩身再爆踢飛祖廟金爐
球卡樹上！爸帥氣飛踢　英雄救援卻命中兒子臉

球卡樹上！爸帥氣飛踢　英雄救援卻命中兒子臉

物流車出包飲料散滿地　他聽佛經後驚逃一劫！

物流車出包飲料散滿地　他聽佛經後驚逃一劫！

挑戰15分鐘內吃3碗丼飯　女大胃王5分半完食奪冠

挑戰15分鐘內吃3碗丼飯　女大胃王5分半完食奪冠

蔡康永考慮重啟《康熙來了》　曝小S見面第一句話：X！

蔡康永考慮重啟《康熙來了》　曝小S見面第一句話：X！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面