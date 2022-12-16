吳怡農妻子照片曝光！身分是「舞蹈老師」　曾上過綜藝節目

▲吳怡農的妻子照片曝光，是一名舞蹈老師。（合成圖／記者屠惠剛攝、翻攝YouTube「原一個夢！」）



記者柯振中／綜合報導

第10屆立法委員台北市第3選舉區補選明年1月8日將舉行，中選會16日公布候選人財產申報資料，民進黨候選人吳怡農的妻子個資也隨之曝光。吳怡農的妻子顏采薇擁有泰雅族血統，不但是位舞蹈、瑜珈老師，也曾上過綜藝節目，還曾與桃園市府原住民行政局合作，拍攝職涯探索的訪談節目。

據了解，吳怡農的妻子顏采薇出生於1990年，與丈夫年齡相差10歲左右，目前從事舞蹈行業超過12年，具有泰雅族的血統，也是位瑜珈老師，不但外型亮麗，還會參與公益活動，屬實是「人美心也美」。

▼顏采薇從事舞蹈行業超過12年，也有在教瑜珈課。（圖／翻攝臉書）



除此以外，顏采薇也曾上過節目《綜藝大熱門》，顏采薇甚至將身體「塞入行李箱」，身體的柔軟程度令人感到震驚，精彩的表演讓來賓全都看傻，主持人吳宗憲更是驚喊「大法師」。

此外，顏采薇也曾與桃園市府原住民族行政局合作，拍攝職涯探索的影片，協助在職涯規劃上感到徬徨的年輕人找到方向。

至於妻子身分曝光一事，吳怡農並沒有否認，只是希望大家能夠低調，讓妻子有自己的生活空間、生活不要被打擾，如果以後有機會，將介紹妻子給大眾認識。

中選會16日公布了第10屆立委台北市第3選舉區缺額補選候選人的財產申報表，依據申報內容，吳怡農名下共有4,289萬餘元的存款，公告當中也意外透露了嬌妻的名字、出生日期，算下來與吳怡農相差了10歲。

除了存款以外，吳怡農名下還有一台本田CR-V休旅車、一輛150cc的機車，土地、房屋等不動產則是一片空白。至於投資理財的部分，吳怡農分別持有2間公司的股份，分別是投資「牡來丹好有限公司」，投資金額為19萬元，另一間則是嘉倫興業有限公司，投資金額為8元。

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完