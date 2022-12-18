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南韓室內口罩解禁有譜！政府計畫「分階段實施」：最快農曆年脫罩

▲▼南韓9月26日全數解除戶外的口罩配戴規範，光州一所國小的學生脫下口罩在操場歡呼。（圖／達志影像／newscom）

▲南韓9月26日全數解除戶外的口罩配戴規範，光州一所國小的學生脫下口罩在操場歡呼。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

南韓政府正針對新冠疫情演變，斟酌是否解除室內口罩令，未來考慮將依照公衛專家建議，分成2、3階段逐步解除室內口罩配戴義務，第1階段最快將於明年農曆新年前後實施，不過大眾交通運輸工具、療養院等社福機構、醫療院所將會首先排除在外。

根據《韓聯社》，南韓政府考慮在本月23日中央災難安全對策本部會議上，針對是否解除室內口罩令發表新的措施，預計將談論到符合解除室內口罩配戴義務的指標、標準，以及符合上述標準的時間點預測等。

報導引述多名南韓防疫、保健當局關係人士的說法，表示南韓政府應該會優先排除部份設施後實施解封，將室內配戴口罩從義務（強制配戴）改為勸導，之後下一階段才會不分設施、全面解除室內口罩令。

依照南韓防疫指令，是否符合優先解除室內口罩令的室內設施，應觀察該設施是否為「3密環境」（密切接觸、密集、密閉），且是否優先保護高染疫風險族群等。而嬰幼托兒所、學校等教育機構或公共機關則將在第1階段解除室內口罩義務令。至於高齡族群普遍造訪的超市是否將被列入解封範圍，則需要進一步討論。

報導指出，隨著近期南韓國內疫情有所趨緩，最快將於明年農曆新年連假後的隔天（1月21日）前開始實施解除室內口罩義務令的第1階段。

雖然許多政府關係人士與公衛專家皆認為，明年農曆新年前後解禁較為恰當；但也有另一派專家表示，解除室內口罩義務令的時間點必須從疫情趨勢斟酌，隨著最近幾天確診人數增加，並不一定會能順利在明年1月解封。

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