快訊／今本土+15034！比上周日多1000例「增7.1%」

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(18)日公布國內新增15,123例COVID-19確定病例，分別為15,034例本土個案及89例境外移入；另確診個案中新增30例死亡。發言人莊人祥表示，今日新增的病例數較上周日多1,000例，增加約7.1%。

指揮中心表示，今日新增15,034例本土病例，為6,854例男性、8,173例女性、7例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(2,938例)，臺中市(1,868例)，桃園市(1,774例)，高雄市(1,656例)，臺北市(1,625例)，臺南市(1,153例)，彰化縣(671例)，新竹縣(527例)，新竹市(492例)，屏東縣(333例)，苗栗縣(327例)，雲林縣(306例)，嘉義縣(229例)，宜蘭縣(222例)，基隆市(211例)，南投縣(206例)，花蓮縣(161例)，嘉義市(139例)，臺東縣(83例)，金門縣(82例)，澎湖縣(31例)。

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▲12/18新增病例。（圖／指揮中心提供）



指揮中心指出，今日新增30例本土病例死亡個案，為19例男性、11例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、27例具慢性病史、20例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月13日至12月15日，死亡日期介於5月13日至12月15日。

指揮中心說明，今日新增89例境外移入個案中，為43例男性、46例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自日本(3例)，韓國(2例)，中國、荷蘭及新加坡(各1例)移入，另81例感染國家調查中。入境日期介於今年11月17日至12月17日。

指揮中心統計，截至目前國內累計20,448,649例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含11,869,684 例排除)，其中8,578,053例確診，分別為38,854例境外移入、8,539,145例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

台灣自2020年起累計14,890例COVID-19死亡病例，其中14,873例本土，個案居住縣市分布為新北市2,913例、臺北市1,619例、臺中市1,578例、高雄市1,457例、臺南市1,110例、桃園市1,101例、彰化縣929例、屏東縣580例、雲林縣488例、南投縣487例、苗栗縣410例、嘉義縣388例、宜蘭縣318例、基隆市311例、花蓮縣259例、嘉義市254例、新竹縣247例、臺東縣192例、新竹市160例、金門縣36例、澎湖縣36例；另17例為境外移入。

▲12/18本土確診死亡病例分析。（圖／指揮中心提供）

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