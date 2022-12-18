　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／今本土+15034！比上周日多1000例「增7.1%」

▲▼指揮中心12/15記者會，發言人莊人祥說明。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(18)日公布國內新增15,123例COVID-19確定病例，分別為15,034例本土個案及89例境外移入；另確診個案中新增30例死亡。發言人莊人祥表示，今日新增的病例數較上周日多1,000例，增加約7.1%。

指揮中心表示，今日新增15,034例本土病例，為6,854例男性、8,173例女性、7例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(2,938例)，臺中市(1,868例)，桃園市(1,774例)，高雄市(1,656例)，臺北市(1,625例)，臺南市(1,153例)，彰化縣(671例)，新竹縣(527例)，新竹市(492例)，屏東縣(333例)，苗栗縣(327例)，雲林縣(306例)，嘉義縣(229例)，宜蘭縣(222例)，基隆市(211例)，南投縣(206例)，花蓮縣(161例)，嘉義市(139例)，臺東縣(83例)，金門縣(82例)，澎湖縣(31例)。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼12/18新增病例。（圖／指揮中心提供）

▲12/18新增病例。（圖／指揮中心提供）

指揮中心指出，今日新增30例本土病例死亡個案，為19例男性、11例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、27例具慢性病史、20例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月13日至12月15日，死亡日期介於5月13日至12月15日。

指揮中心說明，今日新增89例境外移入個案中，為43例男性、46例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自日本(3例)，韓國(2例)，中國、荷蘭及新加坡(各1例)移入，另81例感染國家調查中。入境日期介於今年11月17日至12月17日。

指揮中心統計，截至目前國內累計20,448,649例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含11,869,684 例排除)，其中8,578,053例確診，分別為38,854例境外移入、8,539,145例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

台灣自2020年起累計14,890例COVID-19死亡病例，其中14,873例本土，個案居住縣市分布為新北市2,913例、臺北市1,619例、臺中市1,578例、高雄市1,457例、臺南市1,110例、桃園市1,101例、彰化縣929例、屏東縣580例、雲林縣488例、南投縣487例、苗栗縣410例、嘉義縣388例、宜蘭縣318例、基隆市311例、花蓮縣259例、嘉義市254例、新竹縣247例、臺東縣192例、新竹市160例、金門縣36例、澎湖縣36例；另17例為境外移入。

▲▼12/18本土確診死亡病例分析。（圖／指揮中心提供）

▲12/18本土確診死亡病例分析。（圖／指揮中心提供）

►大罐抗菌洗衣精！添加茶樹油有效洗去塵蟎，4罐只要$399！

►【夢特嬌x聯合品牌週】石墨烯內著溫暖抽好禮

ET快訊
劉畊宏出車禍！　開到翻車了
快訊／魔獸坐板凳！　上半場24分鐘全沒上
快訊／新莊阿嬤蹲地倒水　遭鄰居開車撞死
快訊／疫情在反彈！　下波高峰落在2大時間點
200元「人人有獎」　只到今晚快領來用
義交被撞飛7m慘死　司機辯：玻璃起霧沒看到
獨／「我爸副市長！」男遭開單不爽　派出所掏身分證嗆警

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

OPEN變「愛的破將」引飛安疑慮　國際航空站回應了：已回報民航局

德國老公繞半個地球追愛　「聲音療癒師」張惜音披婚紗

寒流未如預期合歡山短暫降雪　台14甲武嶺至松雪樓路段結冰

疫情在反彈！下波高峰落在2大時間點　莊人祥：單日最高恐破3萬例

停辦20多年　電影《返校》取景地屏東「志成商工」遭令解散

200元「人人有獎」　只到今晚快領來用

快訊／今本土+15034！比上周日多1000例「增7.1%」

送粥被柯粉護理師批王八蛋　四叉貓反擊「不讓你家安寧」笑了

快訊／私校退審會出爐　5私中1護專確定退場

H5N1禽流感入侵嘉義番鴨、肉鵝場　2處共撲殺5687隻

全球最大圓柱水族箱炸裂　海水湧出1500魚屍躺滿街

女硬抱行李箱跨上後座　重心不穩慘摔友人笑翻

OPEN將氣球噴飛離席！　找到了...秒成「愛的破將」

8歲妹翻唱《First Love》　清甜嗓音飆日文獲讚賞

Lulu再接跨年「想和孝琳組團」　問及新戀情...突喊起口號

太玄宮不只巴掌之謎　乩身再爆踢飛祖廟金爐

張棟樑唱《北極星的眼淚》　王心凌驚喜獻聲..他：想哭的感覺！

球卡樹上！爸帥氣飛踢　英雄救援卻命中兒子臉

汪汪！突擊耶誕城單身狗　怨氣破表：要親回家親^^

見騎士闖紅燈+逆向怒檢舉　他收到回信「車主登記死亡」

OPEN變「愛的破將」引飛安疑慮　國際航空站回應了：已回報民航局

德國老公繞半個地球追愛　「聲音療癒師」張惜音披婚紗

寒流未如預期合歡山短暫降雪　台14甲武嶺至松雪樓路段結冰

疫情在反彈！下波高峰落在2大時間點　莊人祥：單日最高恐破3萬例

停辦20多年　電影《返校》取景地屏東「志成商工」遭令解散

200元「人人有獎」　只到今晚快領來用

快訊／今本土+15034！比上周日多1000例「增7.1%」

送粥被柯粉護理師批王八蛋　四叉貓反擊「不讓你家安寧」笑了

快訊／私校退審會出爐　5私中1護專確定退場

H5N1禽流感入侵嘉義番鴨、肉鵝場　2處共撲殺5687隻

學甲槍擊案「紅龜」在逃！警將全力掃蕩海線賭場　狠斷金援逼出他

OPEN變「愛的破將」引飛安疑慮　國際航空站回應了：已回報民航局

德國老公繞半個地球追愛　「聲音療癒師」張惜音披婚紗

遭指「把鳳梨酥當冷凍水餃申請」　食藥署提「關鍵要點」斥假訊息

「舌頭折成豆腐干」臘腸狗長度超驚人　飼主笑：怎麼都不會醒

《英雄聯盟》PSG宣布新賽季陣容　中路ubao加入、網喊：宣傳片超有料

「感情陷下去了」夫陪10年女友人看房撐傘　妻怒告吞敗理由曝

世新女神「彎腰倒奶」力挺阿根廷！　老司機都暈了：這球我攔不住

劉畊宏卡達翻車！　陸網歪樓「原來是真的翻車」…富豪車主笑比賠償金

4款精緻美味「春節伴手禮」迎兔年　從小孩送到長輩都適合

比大怒神還快！3歲女童32F墜落撿回一命　物理老師：時速破160km

生活熱門新聞

他洗鴛鴦浴憋不住「1反應」　女友嗨：明天還要

快訊／私校退審會出爐　5私中1護專確定退場

冷到沒完沒了！　下波再挑戰寒流

人妻花錢買車　北上載小姑4口不夠坐…婆婆逼她下車

寒流來襲全台至少43死　醫示警

拿免費麵包7年…國一弟突拿2百喊1句　店長哭了

快訊／合歡山凌晨下雪　武嶺「銀白」了

丈夫才剛過世！婆婆竟開口討理賠金

曾格爾證實登頂紀錄遭除名：我覺得非常不公平

下周一清晨極凍範圍更廣　下波冷氣團來襲時間曝

國師台南Josh終於贏錢　運彩壓中太香

寒流凍全台！暖暖包「放1部位」全身暖起來

快訊／寒流達標！今晨6.4℃凍番薯　明恐更低溫

麥當勞「1+1拔掉玉米湯」　內行分析：回不去了

更多熱門

相關新聞

中國染疫人數暴增 搶藥潮蔓延至港澳與澳洲

中國染疫人數暴增 搶藥潮蔓延至港澳與澳洲

中國疫情飆升，染疫人數暴增，民眾搶購囤積藥物自保，引發買藥難。據報導，中國搶藥潮已蔓延至境外，香港、澳門、澳洲藥局的特定止痛退燒藥遭大量掃貨出現短缺，迫使藥局祭出限購。

「一大片純淨紙要接受挑戰了」　醫3忠告示警：1/6後小心

「一大片純淨紙要接受挑戰了」　醫3忠告示警：1/6後小心

中重症+128！6歲女童未確診新冠突爆3症狀　因MIS-C住院

中重症+128！6歲女童未確診新冠突爆3症狀　因MIS-C住院

快訊／連7天升溫！本土+16012、增37死

快訊／連7天升溫！本土+16012、增37死

小三通復航春節前拍板　指揮中心說明

小三通復航春節前拍板　指揮中心說明

關鍵字：

台灣防疫新冠疫情社區感染BA.5

讀者迴響

熱門新聞

林襄認了「很少和孫生做」！他爆：1年半只2次

他洗鴛鴦浴憋不住「1反應」　女友嗨：明天還要

快訊／私校退審會出爐　5私中1護專確定退場

新娘站旁邊…伴娘「牽手偷摸新郎胯下」！畫面全被拍

冷到沒完沒了！　下波再挑戰寒流

名嘴陳立宏患腦瘤52歲逝！鄭弘儀悲揭他生前異狀

情侶YouTuber「私密影片遭駭流出」　認了：心情沉重

以為單獨散步　汪接媽媽驚恐瞪大眼

高科大學生遭逼划舟！她怒揭險死真相

人妻花錢買車　北上載小姑4口不夠坐…婆婆逼她下車

季芹峇厘島脫了！

草爺悲認公司撐不住！「員工砍半縮編6人」

男突「胃腫瘤大出血」！　醫搖頭：每天吃1種水果害的

女主播單身被問：怎解決生理需求？高EQ回答

Wendy分手後被控「機車還孫生」！

更多

最夯影音

更多
全球最大圓柱水族箱炸裂　海水湧出1500魚屍躺滿街

全球最大圓柱水族箱炸裂　海水湧出1500魚屍躺滿街
女硬抱行李箱跨上後座　重心不穩慘摔友人笑翻

女硬抱行李箱跨上後座　重心不穩慘摔友人笑翻

OPEN將氣球噴飛離席！　找到了...秒成「愛的破將」

OPEN將氣球噴飛離席！　找到了...秒成「愛的破將」

8歲妹翻唱《First Love》　清甜嗓音飆日文獲讚賞

8歲妹翻唱《First Love》　清甜嗓音飆日文獲讚賞

Lulu再接跨年「想和孝琳組團」　問及新戀情...突喊起口號

Lulu再接跨年「想和孝琳組團」　問及新戀情...突喊起口號

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面