新北市藝文中心梁丹丰特展　百件私房珍藏畫作首次亮相

▲新北市副秘書長張其強對於家屬將展覽作品全數捐贈新北市贈予感謝狀。（圖／新北市文化局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市藝文中心自即日起至2023年2月19日展出「丰采存珍：梁丹丰珍藏・傳承畫展」，是知名藝術家梁丹丰辭世後首次公開展覽，本次特別展出梁丹丰深埋庫房許多從未展出的珍貴畫作，一窺其最難以割捨的心中風情畫。新北市政府副秘書長張其強也對家屬將展覽作品全數捐贈新北市，表達感謝並贈予感謝狀。

新北市副秘書長張其強表示，新北市擁有豐富的藝術家資源，是最大的利基，近年持續挖掘、研究、整理在地重要藝術家，已經陸續辦理許多前輩大師展覽，這次透過展覽將在地深耕超過一甲子的梁丹丰教授介紹給大家，希望民眾更認識新北之美。

▲梁丹丰老師水彩作品《秋山樵夫林中行》。

張其強表示，梁丹丰1949年來臺後即長居新北永和，最為知名的是其旅遊寫生之作，長年遠行於國內外，推展觀光旅遊，促進邦交友誼。這次展出的百餘件作品，是家屬整理其最後的珍貴畫作時，挑選出的水彩、鉛筆、油畫及水墨作品，更有超過一半未曾面世展出，不僅有最負盛名的旅遊風景寫生，還有水墨、鉛筆作品等。

文化局表示，這次同步展出其三位子女梁銘毅、梁銘剛、梁銘潛的畫作，他們三位各有自己的繪畫風格，然而如同他們自己所說「繪畫與旅行是他們傳承的基因」。此外，現場也展示重製梁丹丰於1967年重繪父親梁鼎銘的《惠州戰蹟圖》，獨特的戰畫風格，展現不同世代，不同時代的藝術傳承。

▲梁丹丰老師作品。

「丰采存珍：梁丹丰珍藏・傳承畫展」即日起至112年2月19日在新北市藝文中心展出，歡迎闔家前往觀賞，建議觀眾自備手機、耳機，現場觀畫掃描QRCode，可以聆聽到畫作的導覧解說。詳細活動訊息可上「新北市藝文中心」官網或「新北市文化局」臉書粉專查詢。

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