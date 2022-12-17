霸王級寒流襲台！雙北+桃園43人猝死　新北市17人送醫...救回5人

▲雙北市以及桃園從16日晚上至今，共計有43起疾病猝死案件，新北市17人送醫救回5人。（圖／記者屠惠剛攝）

記者邱中岳／台北報導

2022年霸王級寒流襲捲全台，周末低溫更下探6度，雙北市以及桃園市3地，從昨天至今，就已經有43人因為疾病猝死案件，到院前都沒有呼吸心跳，其中新北市救回5人，但目前警方也將釐清死亡案件，是否與溫度太低有關，也呼籲民眾確實做好保暖。

霸王級寒流襲台，從周五入夜後氣溫逐漸降低，周末低溫更下探6度，而疾病死亡案件也相對變多，北市從16日一整天共有14人因內科疾病，沒有呼吸心跳送醫搶救，17日至下午3時，則是有3人送醫搶救。

另外，新北市16日共計有10人因疾病送往醫院搶救，經過醫院搶命後救4人，17日截住目前為止共計有7人送醫搶救，有1人搶救成功，桃園市部分，在16日至17日上午8時許有9人因疾病身亡，其中2人送醫搶救，但仍均宣告不治。

北市消防局也表示，天氣預報顯示，17日鋒面通過及寒流南下，各地氣溫明顯下降，週六晚至週日，北市平地預估降至8至10度以下，陽明山地區可能有0度以下低溫情形，提醒市民除了加強保暖，使用瓦斯熱水器及電暖器具也應注意室內通風及用電安全。