新北貢寮鮑產地直送　台北希望廣場「鮑食小棧」12／24開賣

▲新北市農業局長李玟（右）頒獎給冠軍隊伍「龍龍廚房」。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

現正是新北貢寮鮑（九孔鮑及黑盤鮑）盛產季節，新北市漁業處今（18日）在貢寮區漁會1樓舉辦「鮑鱻料理 美味鮑到」貢寮鮑產地活動，農業局長李玟頒獎予「鮑鱻料理之戰」獲獎團隊及共同推廣現正當季貢寮鮑及在地漁獲，為讓無法親臨漁港的民眾，「鮑食小棧」將於24、25日在台北希望廣場登場，產地直送新鮮貢寮鮑及白帶魚、鯖魚、小卷等東北角在地漁特產品優惠販售。

漁業處表示，活動現場開賣限量「貢鱻餐盒」販售攤位開賣前就大排長龍，為的就是一嚐以貢寮鮑、白帶魚、小卷、小紫菜等貢寮在地食材，主打健康料理概念，開發的貢寮鮑產季、產地限量專屬餐盒「貢鱻餐盒」。來自基隆的盧先生表示，今年特別帶朋友過來，還真搶到早鳥嚐鱻價的貢鱻餐盒，另外現烤貢寮鮑、白帶魚都非常美味，朋友們說現烤貢寮鮑好鮮甜。

▲鮑鱻料理美味鮑到大合照。

活動現場10組在地料理達人及餐飲科系學子組成的參賽隊伍，以貢寮鮑為主材料進行料理比賽，並由料理女王蔡季芳、海洋大學食品系張祐維老師及養殖系黃之暘老師等名廚、專家評審把關，透過得獎主廚料理貢寮鮑的教學影片，讓民眾在家輕鬆烹調出美味的貢寮鮑料理。

獲獎隊伍「龍龍廚房」經國管理暨健康學院餐飲廚藝管理系呂柏序表示，貢寮鮑是很美味的食材，今天以開胃小點的方式製作「鮑魚三吃」料理，今天很高興他們隊伍的料理獲得評審們肯定。

▲鮑鱻料理之戰冠軍隊伍「龍龍廚房」製作的「鮑魚三吃」。

「擁鮑貢寮體驗之旅」的貢寮一日遊程，今天首發出遊，旅行團上午前往貢寮鮑養池現場，由養殖達人李勝興帶領大家認識貢寮鮑，還有體驗餵食、料理及品嚐貢寮鮑，隨後前往澳底漁港品嚐眾多在地海味集一盒的貢鱻餐盒，再前往美麗寧靜卯澳漁村DIY石花菜料理。

農業局長李玟表示，新北貢寮鮑飼養於貢寮沿海潮間帶養殖池，寬闊的飼養空間及潮汐換水，加上零用藥天然養殖及漁業處定期抽檢把關，是大家可以安心享用的在地美味，今日沒法前來嚐鮮「貢鱻餐盒」的民眾可至「2022貢寮鮑」官方網頁，訂購美味滿分「貢鱻餐盒」。

▲民眾品嚐貢鱻餐盒。

【更多新聞】

►謝國樑公布副手 《ETtoday新聞雲》執董邱佩琳將任基隆副市長

►石門北19線5.5公里路基塌陷 「全線道吞噬」雙向封閉

►同1地點3天2車禍！台2己線貨櫃車翻覆「1死1傷」 民眾：毛毛的

►14年前碧砂漁港浮屍案 項鍊+無子宮...警助「A067無名女屍」回家