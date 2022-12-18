托育12天突昏迷！7月大男嬰半癱右眼失明　惡保母判6年再賠141萬

▲嬰兒遭惡保母虐待陷入昏迷，雖救回一命但半癱失明。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者黃資真／台中報導

陳姓夫妻2019年生下一子，並交由具有合法登記證書的羅姓保母照顧，托嬰才12天，夫妻倆卻接到兒子昏迷搶救的通知，經開刀仍呈半癱、右眼失明及雙眼斜視等情形，經調查發現這名惡保母竟在托育處大力搖晃嬰兒頭部，才導致其昏迷，2021年依傷害罪判羅女有期徒刑6年，台中地檢署再向她追討141萬元的犯罪被害補償金，一審判准全額賠償。

回顧此案，嬰兒於2019年3月出生，同年11月1日陳姓夫妻找了領有合法證書的羅姓保母照顧，約定托嬰時間為每週一至週五上午8時至下午6時。

同月12日，夫妻倆突接到保母通知，稱兒子全身抽蓄、僵硬及脖子癱軟陷入昏迷，正送醫搶救中，醫院診斷嬰兒出現右側大面積硬腦膜下出血、視網膜出血，經手術後腦部仍嚴重受創，呈半癱狀態，且雙眼斜視、右眼失明無法挽救，陳男認為保母涉嫌虐嬰，決定提告。

羅女否認犯罪，強調自己從未搖晃陳童，但法官勘驗監視器畫面，發現陳童在住處能夠扶著椅子站立，電梯裡時眼睛均呈睜開狀，抵達托育處時意識仍清醒，羅女照顧的其他小孩也未與陳童接觸，推斷陳童應是遭羅女以外力劇烈搖晃、或鈍力撞擊所致。去年法院依成年人故意對兒童犯傷害致人重傷罪判處羅女6年，目前在服刑中。

民事部分，陳童父母除了向羅女求償2013萬餘元外，另外向台中地檢署申請犯罪被害補償金，共得141萬920元，台中地檢向羅女訴請返還該筆賠償金，台中地院判准。