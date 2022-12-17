藍吹「世代交替」鬧分裂？　蔣萬安喊「世代共榮」：有公平機制就好

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨台北市長當選人蔣萬安今（17）日公開出席電競活動並接受媒體聯訪，針對國民黨內青壯派喊出「世代交替」劍指資深老將，蔣萬安則喊出要追求「世代共榮、世代協助」，未來不管是哪個選舉，都要透過公平機制；自己也身體力行邀請歷任市長回到台北市政府參加就職典禮，當中包括前總統陳水扁，「非常感謝他們每一位的付出，且每一個市政都有延續」。

國民黨議員徐巧芯、徐弘庭等近日喊出「世代交替」，劍指資深立委費鴻泰、賴士葆等人，引來黨內人士質疑既然自詡戰將，為何不敢挑戰艱困選區，「不講武德」恐會導致藍營分裂。蔣萬安受訪時表示，自己是追求「世代共榮、世代協助」，認為大家都是為國家來打拼，所以未來不管是哪個選舉，都要透過公平機制，只要符合市民期待，都是最好的人選。

另針對12月25日就職典禮邀請前總統陳水扁到場觀禮，蔣萬安表示，邀請歷任市長回到台北市政府參加就職典禮，這是基於尊重及感謝他們過去對台北市的付出。他並表示，都會邀歷任市長，都非常感謝他們每一位的付出，且每一個市政都有延續，也都感謝歷任市長對台北市的建設，才能讓市民朋友享受成果。

▲蔣萬安出席「2022 GAMFORCE 電競嘉年華」活動開幕式 。（圖／記者李毓康攝）