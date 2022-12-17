市政交接卻遭柯市府「擺爛」？　蔣萬安：最重要的事是要無縫接軌

記者鄭佩玟／台北報導

台北市準市長蔣萬安昨日下午派出市政交接團隊，與柯市府進行相關交接會議。不過負責敲定時間與統籌的副市長彭振聲卻請假未出席，甚至被爆料連下周一的交接會議也請假，被認為是給蔣團隊「穿小鞋」。蔣萬安今（17）日受訪則說，現階段最重要的工作就是確保市政穩健交接、無縫接軌，也是市民共同的期待與共識。

蔣萬安今日一早公布第三波小內閣人事，包含4位局處首長，文化局長由作家蔡詩萍出任，不過卻引起部分深藍人士不滿批評蔡是「藍皮綠骨」。對此，蔣萬安下午出席「2022 GAMFORCE 電競嘉年華」活動開幕式受訪指出，蔡詩萍是專業媒體人、文化人，且非常專業，相信大家有目共睹。

至於昨天召開市政交接會議，準副市長李四川率隊參加，但柯市府副市長彭振聲卻缺席，而且連下周都請假，媒體問到會不會覺得柯市府在「擺爛」？蔣萬安對此答覆，市政都是延續的，現階段最重要的工作就是確保市政穩健交接、無縫接軌，這也是市民共同的期待與共識。

媒體也問到，下一波小內閣人事何時公佈？另一位副市長能在25日前公布嗎？蔣萬安對此表示，目前已經公布3波新市府團隊名單，每一位都是一時之選，也都符合「專業、品格、用人唯才」的原則。他強調，徵詢人才的腳步沒有停下來，有何階段性進展都會盡快對外公布。

▲蔣萬安出席「2022 GAMFORCE 電競嘉年華」活動開幕式 。（圖／記者李毓康攝）