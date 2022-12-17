蔡詩萍任文化局長　秦慧珠踢爆昔為「小花心」：在公車上追女生

▲蔡詩萍接掌蔣市府文化局長一職。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

台北市長當選人蔣萬安今（17）日公布第3波小內閣名單，其中將接掌文化局長的作家蔡詩萍備受關注。台北市國民黨籍議員秦慧珠則自爆與蔡詩萍是舊識，對他的有些評論也不贊同，甚至覺得刺耳。她更語出驚人爆料， 「聽說他是小花心，在公車上追女生，而那個女生是我們雜誌社廣告業務員的女兒。」

秦慧珠表示，聽聞蔡詩萍要來當台北市文化局長的新聞出現了好幾天，今天終於由蔣萬安發布了，自己也在新聞上看到他的人事讓「深藍炸鍋」的報導，因為他常寫文章批評深藍，有人甚至稱他為藍皮綠骨，「老實講，蔡詩萍有些評論我看了也不贊同，甚至覺得刺耳，但有一些我是支持的，而且我佩服他敢說的勇氣，因為他是自由自在的媒體人。」

秦慧珠笑說，現在蔡詩萍要淌政治渾水了，雖然當的是文化官，但入了政治圈，就算你是管體育的，「泛政治化」還是會跟著，「如果說臨老入花叢是個錯誤，“臨老入政治”，就不知禍福如何了，但台大（又是台大！）政治系畢業的蔡詩萍，想必是想清楚了才來的吧」。

秦慧珠自爆認識蔡詩萍有40年了，民國71年進入聯合報系，在「女性」雜誌社當主編，辦公室跟聯經出版公司、野外雜誌社在一起，蔡詩萍常來她的辦公室串門子。那時蔡詩萍也剛進報系在「中國論壇」雜誌工作，聯合報系當時有5千名員工，10幾個單位，個個都是頭角崢嶸的才子才女，蔡詩萍當時被大家注意和談論，「不是他的才華，而是他的顏值和小花心！」

秦慧珠回憶，自己當時是已婚狀態，每天忙的要命，對男同事不怎麼注意，注意到蔡詩萍是他常來，而且聽說他是小花心，在公車上追女生，「而那個女生是我們雜誌社廣告業務員的女兒...年輕時的蔡詩萍，名字女性化的像瓊瑤小說的女主角，長得卻像瓊瑤小說裡的男主角，當時我覺得他長的這麼帥，一定不會在我們這種隱身幕後辛苦的文化事業裡待著，果然，不久後就說他要去主持電視節目了...」

後來秦慧珠從政，離開了聯合報系，和蔡詩萍很少再見，但知道他談了幾次轟轟烈烈的戀愛，「中年後娶了美妻生了美女，在文化、傳播圈子活的有聲有色，想駡誰就駡誰...」卻沒料到被蔣萬安拗來當官，未來搞不好會常常被議員駡。

秦慧珠笑說自己是不會駡蔡詩萍，只是有點小抱怨，「蔡詩萍說要寄一本他寫他軍人老爸的書給我，至今仍沒收到，不是我小氣捨不得花錢買他的書，而是40年來也沒收過他一本書」。