吳怡農拋「公辦」雙語學習中心　國民黨：政府要編預算與民爭利？

▲吳怡農提出雙語國家政見。（圖／記者陳煥丞攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民進黨台北市立委補選參選人吳怡農拋推動平價、公辦民營的英語學習中心政見，國民黨文傳會副主委林家興15日質疑，吳怡農的政見就是要開辦政府出資的外語補習班，那為何不針對各級學校正推動的雙語教育問題改良，卻要與民爭利？何況，民進黨政府主推的「2030雙語政策」早受外界質疑，甚至連民進黨佔多數的立法院都不相挺。

林家興質疑，吳怡農號稱要開辦學習中心，提供平價英語和電腦程式語言設計課程，然而目前已有許多民間英語和電腦程式語言補習班、自主開辦英語課程與電腦程式設計等多元課程的民間團體也有如YMCA或救國團，甚至是學校既有的課後照顧班，其中也有相對平價的選擇，他認為，吳怡農的政策看不出與這些單位的差別，為什麼政府還要編列預算與民爭利？如何真正確保受薪、弱勢家庭孩童的受教權益？

林家興指出，即使站在弭平貧富落差的角度，也可先從改善公立學校的雙語教育內容開始，包括有直轄市政府的雲端教育平台曾推出免費的雙語學習直播課程、網路上也有諸多學習資源，花費政府預算開設大型公營外語補習班的必要何在？吳怡農開口要求中央編列專案經費，規模為何？也看不到具體數字與規劃，只簡單提出其收費要在「市場價三分之一以下」，究竟國人要從本已捉襟見肘的國家教育經費中拿出多少錢來滿足吳怡農的政見？繼松機遷建、兵役制度後，吳怡農再度草率拋出深度不足、溝通不足的政見，令人感到遺憾，請問民進黨哪一位行政首長要幫吳怡農買單？

林家興強調，推動雙語政策不是不行，應從「滾動式檢討」解決現有困境與挑戰開始。政府現行推動的「2030雙語國家政策」已遭各界質疑多時，如民間團體全教總即指出，目前已產生藝能科教師因英語能力卡關而無法參與教甄的問題，再加上不正確的雙語教育方式恐造成學生中英文能力都難以精熟，教育第一線更頻繁傳出「英語講完，又要用中文講一遍」，導致學習效果大打折扣等亂象，不知吳怡農是否了解？甚至歐盟及其會員國家的駐台代表更曾聯名致函行政院長蘇貞昌，認為台灣不該獨尊英文，再加上推動「雙語政策」恐導致《國家語言發展法》所律定的各國家語言學習時間遭到壓縮，反而有讓台灣從多元的多語社會退步為狹隘的雙語社會的風險，這究竟是進步還是倒退？

林家興提醒，今年10月立法院司法及法制委員會審查《雙語國家發展中心設置條例草案》時，不分藍綠立委都砲轟雙語政策推動之亂象，不僅民進黨立委黃世杰也發言反對，質疑「該政策沒有個基本法，那為何又要特設一個機關推動？到底要達成什麼目標？」而身為召委的民進黨立委陳歐珀更宣布暫緩審查，可見吳怡農亦步亦趨的「2030雙語國家政策」，連在民進黨佔多數的立法院都頗受質疑，吳怡農才說與民進黨中央保持密切溝通，那要不要也先跟民進黨立院黨團溝通一下？