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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

一個人的江湖？　吳怡農嘆被當稻草人：國民黨全黨打1人

記者呂晏慈／台北報導

台北市第三選區立委補選選戰開打，國民黨參選人王鴻薇批評民進黨對手吳怡農是「一個人的江湖」，所提政見流於紙上談兵，而民進黨台北市議員梁文傑也公開建議「攻擊是唯一解方」等語。對此，吳怡農15日受訪表示，對手陣營除了謾罵、造謠、抹黑，至今沒有建設性的評論，對於所有人的建議都感謝，社會大眾失去對民進黨的信任感，必須透過理性、乾淨、正向、樂觀來爭取選民支持。

▲吳怡農前往地方向里長請益，會前受訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲吳怡農今天下午拜會無黨籍里長。（圖／記者林敬旻攝，下圖同）

吳怡農今天下午前往拜會無黨籍中山區江寧里里長徐信洲，媒體會前關注，王鴻薇批評吳怡農是「一個人的江湖」，讓中間選民無法信任，吳說，深深感受到對手陣營全黨打一人，把吳怡農當作稻草人，不過選民期待議題辯論、提出主張改善國家，對手陣營抹黑、造謠照常，除了攻擊他個人，也攻擊他所創辦的社團法人、非營利組織這段時間的工作，這樣的惡質選舉文化大家都覺得「夠了」，呼籲選民用選票告訴對手陣營「適可而止」，民主競爭不只這個樣子。

吳怡農批評，選戰至今為止只有他提出國防、松山機場遷建等具體政見，對手除了謾罵、造謠、抹黑，還沒有聽到有建設性的評論，非常期待競爭對手提出關於國家安全的具體主張。

媒體追問，梁文傑提出「攻擊是唯一的解方」來建議吳怡農的競選團隊，但吳似乎不太聽？吳說，當然所有人的建議他都非常感謝，也會當作參考，他非常清楚現在選舉面臨的局勢，11月26日社會大眾對於民進黨的質疑，代表社會大眾對民進黨少了信任感，這場選舉必須透過理性、乾淨、正向、樂觀來爭取選民支持。

至於吳怡農今天上午提出雙語國家政見，被王鴻薇質疑是「空包彈」，吳怡農說，他當然知道台北市學校有雙語、英語的學習，但是這是不夠的，他提出的是課後的學習機會、兒童英語的對話，包括電腦程式語言等，讓沒辦法負擔長期才藝班的受薪階級家庭也能有機會強化外語溝通。

吳怡農說，他也住在台北市，當然是因為看到有這樣的需求，希望讓孩子們有公平接受教育的機會，相信王鴻薇應該不反對這個方向吧？

▲吳怡農前往地方向里長請益，會前受訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲吳怡農前往地方向里長請益，會前受訪。（圖／記者林敬旻攝）

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