朱立倫見美智庫訪團　再談「九二共識」：國民黨依憲法處理兩岸關係

▲國民黨主席朱立倫昨天傍晚接見華府智庫「戰略與國際研究中心」(CSIS) 訪團。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席朱立倫昨（14）日傍晚接見華府智庫「戰略與國際研究中心」訪團，訪賓一行包括美國前副國務卿史坦柏格(James Steinberg)及多位前任高階官員與知名學者。會中雙方就兩岸關係、區域安全、台美關係等議題進行深度交流，朱立倫再談及九二共識，國民黨係依據中華民國憲法看待並處理兩岸關係，也正如同美國堅持以其「一中政策」對應大陸所堅持的「一中原則」。

朱立倫表示，國民黨長久以來堅持維繫兩岸和平穩定、維持現狀，而現今國民黨的路線就是「親美、友日、和陸」，同時主張兼顧「國防」(Defense) 與「對話」(Dialogue) 並行的「2D戰略」，我們相信這是現階段對台灣、兩岸關係最好的路線。他舉例說明，正如同美國雖與中國大陸競爭，但同時也保持溝通管道，以降低彼此衝突的風險。

會中也論及九二共識，朱立倫重申，國民黨係依據中華民國憲法看待並處理兩岸關係，也正如同美國堅持以其「一中政策」對應大陸所堅持的「一中原則」。我們的作法是在以台灣人民的利益作為最大的考量，為台灣人民爭取更多的時間與空間。

朱立倫強調，民進黨政府執政至今，兩岸已經中斷對話太久，這不僅對區域穩定與兩岸和平造成重大風險，更直接影響到台灣的國內產業與國家安全。國民黨過去長期執政，早已證明我們有能力在與美國發展友好緊密關係的同時，也能夠與中國大陸保持對話溝通，是對管理兩岸關係最有經驗的政黨。

朱立倫進一步指出，國民黨本次九合一選舉表現亮眼，提名的縣市長候選人獲得多數台灣人民認可，這除了反映民眾已經對民進黨的執政失去信心。民進黨一再以抗中保台升高兩岸衝突風險，試圖以分化撕裂台灣人民作為贏得選戰的武器，已經逐漸使人民感到厭煩。

本次訪團成員包括: 美國前副國務卿史坦柏格(James Steinberg)、前白宮國安會亞洲事務資深主任麥艾文(Evan Medeiros)、前白宮國安會東亞事務主任江史東 (Christopher Johnstone)、CSIS戰略暨國際研究中心中國權力計畫主任林洋(Bonny Lin)、CSIS戰略暨國際研究中心澳洲講座艾德爾(Charles Edel)、CSIS戰略暨國際研究中心韓國講座副主任金艾倫(Ellen Kim)、CSIS戰略暨國際研究中心地緣經濟計畫主任狄匹柏(Gerard DiPippo)、康乃爾大學政府系教授白潔曦(Jessica Chen Weiss)。