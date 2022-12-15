結果出爐！國民黨北市議長初選「3人搶1席」　戴錫欽勝出

▲台北市議員戴錫欽。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

國民黨籍的蔣萬安當選台北市長後，台北市議會正副議長選舉備受外界關注，國民黨13、14日進行黨內初選登記，15日上午進行「假投票」，第一輪投票由五連霸議員戴錫欽出線，副議長則待第二輪。

國民黨此次共拿下31席議員席次，加上新黨、無黨籍等泛藍勢力，已有過半實力，篤定可以拿下正副議長寶座；根據國民黨北市黨部規畫，15日上午於黨團辦公室舉行正副議長人選的初選投票。

這次有現任正副議長陳錦祥與葉林傳、喊出「世代交替」的戴錫欽與陳炳甫搭檔角逐正副議長，國民黨副秘書長李彥秀則競逐議長。另外，秦慧珠則壓線登記參選副議長。

15日上午國民黨團進行第一輪投票，國民黨加上國民黨以無黨參選的曾獻瑩共31票，其中戴錫欽拿下過半18票，陳錦祥9票，李彥秀4票；副議長部分，葉林傳雖然拿下15票但未過半，陳炳甫14票，秦慧珠1票及廢票1票，所以議長確定為戴錫欽，副議長則待第二輪投票。

戴錫欽受訪時表示，非常感謝黨內議員對他的支持信任，讓他有機會在第一輪直接過半，來替大家做更好的服務，誠如自己所說，雖然喊出世代交替，但不代表否定任何現任資深議員奉獻，希望這是團結的開始，絕對沒有分裂問題，大家在共同遊戲規則下進行公平競爭；接下來副議長還有第二輪投票，希望仍秉持這樣的精神，選出最優質、最符合市民期待的正副議長搭檔。