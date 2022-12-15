朱立倫別無選擇？　沈富雄提「母雞教練論」：2024肯定是侯賴之戰

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者林敬旻攝）

記者詹宜庭／台北報導

國民黨主席朱立倫13日出席新北市黨部感恩茶會時，對新北市長侯友宜稱「我是總教練，是最強的助選員與配角，侯友宜才是最強母雞、主角與英雄，2024一定提名最強候選人。」對此，民進黨前立委沈富雄15日表示，副總統賴清德在民進黨內已經無人敢攖其鋒，朱立倫別無選擇，只有讓最強母雞進場，否則將為國人恥笑，更斷言2024總統大選肯定是「侯賴之戰」。

沈富雄表示，賴清德今年沒有參選，因此不是母雞，他只是民進黨中唯一沒有受傷的「阿哥」，出手選黨主席，眾派系列隊稱臣、定於一尊，把他視為公雞，到了2024年他帶領民進黨立委候選人時，角色自然變性為大母雞。

沈富雄分析，賴清德在民進黨內已經無人敢攖其鋒，主席一職是選而不競，英派要角包括立委羅致政、陳明文已赤裸裸地在臉書上輸誠。然而，這同時也代表總統蔡英文已經忍了也認了，朱立倫別無選擇，只有讓最強母雞進場，否則將為國人恥笑，更斷言2024總統大選一定是「侯賴之戰」。

至於朱立倫口中的「最強候選人」和「最強母雞」，沈富雄認為，是不是同一人並非問題，到時自然分曉，是否皆為「雞」才是關鍵。在總統大選中，總統候選人是母雞，立委候選人是小雞；期中選舉中，市長候選人是母雞，市議員候選人則是小雞，但大雞、小雞兩者都是雞，侯友宜單刀獨領風騷，所以是最強母雞。

沈富雄說，選舉的戰場有如球場，母雞有如美式足球的四分衛，帶領眾小雞們陸、空並進，直達敵陣方始甘休。而場邊的教練雖然也是人，但卻屬於另一個物種，他的資歷、背景、視野、酬勞和粉團完全與雞不同，教練在場邊來回咆哮，手舞足蹈，他的對手是敵方的教練，最大的榮譽則是當選為年度最佳教練，萬萬做不到的就是自己跳進球場當雞玩起球來。