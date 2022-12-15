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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

媒體人揭吳怡農得罪「這3種人」　自斷手腳為打乾淨選舉

▲▼吳怡農第二場政見發表記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲張禹宣批吳怡農傲慢與偏執絲毫不變，已自斷手腳，得罪3種人。（圖／記者屠惠剛攝）

記者江采蓁／綜合報導

台北市第三選區立委補選選戰打得火熱，民進黨參選人吳怡農喊出要打一場乾淨的選舉，且頻頻提出政見，卻引發許多爭議。對此，媒體人張禹宣14日透過臉書指出，吳怡農從參選至今，傲慢與偏執絲毫不變，已自斷手腳，得罪3種人。

張禹宣指出，從參選至今，吳怡農歷經兩個禮拜的調整期，以上次敗舉來說，更是長達二年多的沉潛，「傲慢與偏執卻絲毫不變。」他舉例，從過去參選主委時遲到30分鐘、第一次初登場遲到1小時、記者會延後，到13日上黃光芹的「直播」再度遲到9分鐘，到達現場後甚至漫不經心的問「喔，是喔、是直播喔。」

張禹宣提到，即便自媒體的興起，政治人物最為關鍵的命脈，絕對是「媒體」。但他認為，吳怡農別說尊重，從頭到尾都展現十足的傲慢與輕視，天真的以為是「媒體需要他」，而非「他需要媒體」，搞到最後就是連親綠媒體都挺不下去，甚至是反轉立場狠狠修理；他指出，其次，吳怡農的傲慢，得罪第二個不該得罪的，就是「組織」。從起手式喊出「不用看板」就已經引爆，不談多少同志表示憂慮勸言，吳怡農依然故我，地方上多少敲定的人情世故，都因為吳怡農的固執做不了人，更遑論事後再對黃承國大力切割、對趙映光開砲，自己的老大被羞辱，底下的樁腳不可能甘願當塑膠，還替人抬轎。

張禹宣表示，吳怡農最後得罪的則是「黨內同志」，吳怡農光松山機場的政策，先打臉了陳時中不說，還遭致黨內立委前輩的反對，卻仍悶著頭幹到底。交通部甚至都提出「三項難題」，暗示的非常明顯，只是顧及黨內顏面不好打臉，吳怡農到今日卻依然堅持，他大嘆，平心而論，吳怡農為何始終孤軍奮戰，甚至連大人都袖手旁觀，「不就是自己造的業。」

張禹宣最後指出，媒體、組織、黨內同志全數得罪光，吳怡農自命清高的理由是要打乾淨的選舉，但唯獨吳怡農身邊卻是滿滿的網軍與側翼圍繞，他痛批，說的滿口漂亮不打負面選舉，主帥不弄髒手讓側翼效勞，四處咬人造謠抹黑，也難怪吳怡農說要檢討黨內老半天，唯一不敢檢討的就是「網軍」。

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