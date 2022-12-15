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全台低溫寒流侵襲　台南特警凌晨街頭查獲毒品

▲台南市保安警察大隊霹靂小組盧姓、李姓2位員警，寒夜仍認真巡邏，查獲薛姓男子持有毒品依法送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市保安警察大隊霹靂小組盧姓、李姓2位員警，寒夜仍認真巡邏，查獲薛姓男子持有毒品依法送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市保安警察大隊霹靂小組盧姓、李姓2位員警，14日凌晨1時許，巡邏經過南區金華路二段與金華路二段144巷口，發現一輛銀色自小客車交通違規且行跡可疑，進一步攔檢，查獲30歲薛姓男子持有安非他命及K他命毒品，依法送辦。

▲台南市保安警察大隊霹靂小組盧姓、李姓2位員警，寒夜仍認真巡邏，查獲薛姓男子持有毒品依法送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方發現該名30歲薛姓駕駛有多項毒品前科，警方盤查過程中詢問薛嫌：「是否有攜帶違禁品 ? 」因薛嫌言詞閃爍、神情緊張、支吾其詞，時不時往車內方向看去，薛嫌眼見難逃法網，自行交出放在駕駛座旁置物箱內第二級毒品安非他命4包重16.85公克及第三級毒品愷他命1包重3.59公克，全案依違反毒品危害防制條例罪嫌移送台南地檢署偵辦。

▲台南市保安警察大隊霹靂小組盧姓、李姓2位員警，寒夜仍認真巡邏，查獲薛姓男子持有毒品依法送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市警局長方仰寧上任以來，即多次指示要求保安警察大隊大隊強化轄區安全巡邏，全力協助地方分局確保台南市市民安全。保大大隊長蔡宗昌表示，雖然近日寒流壟罩全台，保大強力打擊犯罪、取締不法的決心不曾懈怠，將持續貫徹方局長「有案必查、嚴辦到底」的理念，杜絕不法之徒僥倖心態，維護台南市治安，以實際行動保障市民生命財產安全。

▲台南市保安警察大隊霹靂小組盧姓、李姓2位員警，寒夜仍認真巡邏，查獲薛姓男子持有毒品依法送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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