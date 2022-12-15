台南火化場驚傳命案...失蹤男肚插尖刀陳屍路邊　死亡超過2天

▲台南市南區火化場附近驚傳命案，90歲左右男子陳屍該處，腹部還插了一把刀，警方派員封鎖現場勘查蒐證。（圖／民眾提供）

記者林悅／台南報導

台南市南區火化場附近，14日晚上驚傳1起命案，90歲左右男子陳屍該處路旁，腹部還插了一把刀，市警六分局調查後，初步懷疑是死者久病厭世，詳細死因將由檢警相驗調查才能確定。

據了解，有民眾在14日晚上發現有名男子倒臥路旁，腹部還插了一把刀，民眾趕緊向市警六分局報案，警方據報派員封鎖現場完成勘查蒐證程序，發現該名死者死亡約2天以上，警方在該名年約90歲左右男性死者身上有找到身分證，而查出其身分，經通知死者家屬，發現12月12日死者被家屬向警方通報失蹤協尋。

警六分局通知死者家屬到場指認無誤，家屬向警方說，死者12日外出後就失去聯絡，家人找不到死者，還向警方通報失蹤人口，請求警方協尋，未料找到人卻是冰冷屍體。

據了解，死者腹部插了一把刀，脖子疑有傷口，警方雖有尋獲死者遺書，內容疑久病厭世，並有交代善後相關事宜，惟警方仍十分慎重，除循線找到死者買刀事證外，並於15日上午通報檢察官會同法醫相驗，查明釐清相關死因中。

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