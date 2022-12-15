「極地冷空氣」襲擊北半球！負北極振盪引寒流　全台陰雨剩6度

▲彭啟明指出，「來自於極地冷空氣襲擊北半球，這波的冷和負北極震盪有關連性」。（圖／翻攝自Facebook／氣象達人彭啟明）

記者李宜秦／台北報導

周末受到今年入冬首波寒流影響，全台溫度明顯下降，平地最低溫預估只有6度上下。氣象達人彭啟明指出，天氣轉冷主因為「極地冷空氣」襲擊北半球，這波轉冷與負北極振盪有關，除東亞外，連歐美等地都相繼出現入冬最低溫。

天氣風險公司天氣分析師林琮訓表示，今明兩日稍微回溫，北部、東北部高溫回升至19-20度，中南部、花東則是可以來到23-26度，但是北部、東半部仍有雨，預計入夜降雨才會趨緩。

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明日鋒面建立並通過，下半天開始受到鋒面雲系影響，由北往南轉為陰雨天氣，尤其在晚間到周六清晨這段期間，西半部到東北部有短時較大雨勢出現的機會，周六白天雨勢逐步緩和。

鋒面通過後寒流南下，預估最冷的時間點會落在周六晚間到下周一清晨，各地都將會有接近10度或以下氣溫出現的機會，平地最低溫預估在6度上下。周六午後到入夜，中北部高山有機會短暫降雪或是下冰霰。

彭啟明指出，「來自於極地冷空氣襲擊北半球，這波的冷和負北極振盪有關連性，不是只有東亞冷，歐美等地都相繼有入冬新低溫出現。台灣附近要留意等周六轉乾冷時，有機會有波境外空氣污染物移入，就是乾冷髒的空氣將會進來，提醒各種戶外活動得要注意當時的變化」。

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