「怕冷還是怕熱？」台人答案曝！吐關鍵1困擾：真的無解

▲周末有寒流要來，很多人已經穿上大外套。（示意圖／記者屠惠剛攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

冬天一到，路上多數人都包緊緊，僅管到了室內，怕冷一族無論外套、圍巾都不離身。有網友表示，兩位新同事一個超怕冷、另一位似乎超怕熱，辦公室就出現一幕，「穿短袖跟穿羽絨衣戴毛帽同框的畫面，覺得蠻有趣的」，也讓他好奇發起閒聊，「大家怕冷還是怕熱？」話題引發討論。

這位網友在PTT的WomenTalk板上發文，說公司新來兩位同事，「一位應該是很怕熱，他在公司都穿短袖；另一位剛好相反，他超級怕冷，大外套都不脫的那種」，所以兩位同事在辦公室同框時，畫面特別有趣，因為一人只穿短袖，另一人卻是厚厚的羽絨衣、還戴著毛帽，彷彿是兩個季節。

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▲怕冷還是怕熱的話題引發熱議。（示意圖／記者李毓康攝）

原PO不禁發起怕冷還是怕熱的話題，並說他個人是蠻怕冷，想起大一住宿時，遇到一群怕熱的室友，「記得那時候是10月，溫度大概25（度），他們每天冷氣都要開整晚到早上，而且溫度不能高於23度！」他穿長袖睡還是冷到發抖，索性穿厚外套，「後來只住了一學期就搬出去了。」

話題引發熱議，「我既怕冷又怕熱」、「怕熱，現在這天氣，短袖+正常外套就可以」、「（怕）熱，冷可以穿衣服蓋毛毯」、「超怕冷、很耐熱，但我討厭夏天」、「怕冷，熱可以脫光光曬日光浴」、「都不怕，其實怕的是濕，濕冷濕熱都很難受」、「怕冷啊！凍死的人很多，熱死的人很少」、「喜歡熱，超級不容易流汗，冬天真的超要命QQ」。

其中，更多人似乎比較怕熱，紛紛點出關鍵，「冷了可以穿衣服，熱滿身汗、噁心，真的無解」、「怕熱啊！流汗超難過」、「怕熱耶！天冷可以穿衣，天氣太熱除了開冷氣，沒有其他方法」、「怕熱，冷自己加衣服，熱什麼鬼節能減碳？脫光嗎」、「（怕）熱，冷不會流汗，穿個衣服保暖就好；熱就算只穿短褲汗衫還是沒辦法，一定要開冷氣。」