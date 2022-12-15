南警破詐欺集團逮12人　不法暴利5千萬！學生車手剛滿18歲慘了

▲台南市警一分局成功瓦解以黃姓、蔡姓犯嫌為首的詐騙集團，陸續緝獲多達12名犯嫌落網，查獲暴利5千多萬，起獲贓款現金525萬。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南市警一分局14日聲請拘票及搜索票，計搜索5處處所，成功瓦解以黃姓、蔡姓犯嫌為首的詐騙集團，陸續緝獲多達12名犯嫌落網，查獲暴利5千多萬，起獲贓款現金525萬元、點鈔機1台、存摺多本及犯案手機多支等，其中甚有甫滿18歲之年輕學子，竟不思積極進學，卻流於蠅頭小利擔任提款車手。

市警一分局12月起迄今結合威力掃蕩，針對轄內遭假投資詐騙被害人成立專案小組，發現總計多達29人受害，受害金額高達5千餘萬元，且詐騙集團為混淆警方辦案，竟於北中南各地分段提款，帳戶匯款也採用多層轉匯的方式，企圖隱藏金流流向，增加警方查緝困難。

南一警出動多達百名警力，經不眠不休分析大量金流明細，並秉持「凡走過必留下痕跡」信念，走訪全國南北沿線調閱相關影像，順利查明犯嫌身分並逐層向上溯源，南一警分局長親自拜訪各銀行金融機構，透過三方合作順利攔阻及取回遭騙贓款達新台幣645萬元，警方的努力，除深獲民眾感激外，並對矯正偏差青年實具貢獻。

除了詐騙犯罪以外，並針對毒品的危害大力掃蕩，南一警獲報有多名毒品成癮者淪為毒販的賺錢工具，以毒品誘癮沈淪，讓成癮者終日輪迴為了賺錢買毒品而鋌而走險，為了讓成癮者不成為社會邊緣人，能夠安心回家過好年，南市警一分局結合威力掃蕩，成功掃平一、二層毒販3人，成功解救毒品成癮者達16人，對維護轄內社會治安絕對不遺餘力。

一分局另針對涉案逃亡之通緝犯，加強查緝到案，總計專案期間查獲歸案達10人，除順利消除社會隱憂，甚有遭查獲的通緝犯，熱淚盈眶地向查獲員警訴說，能不再提心吊膽的過逃亡生活，並可滿懷歡喜迎接春節與久違無法相見的家人團聚。

分局長方國璽指出，秉持「有案必查、嚴辦到底」展現淨化社會治安決心，將持續強力查緝「詐欺(水房)」、「暴力討債集團」、「黑道幫派」、「槍械」或「重大毒品」等案件，針對詐欺集團囚禁、凌虐無辜求職民眾等反人類重大犯罪，置重點於清樓打詐、協尋失蹤人口結合、查緝吸毒場所結合安居緝毒等工作，如發現不法，必定迅速處理並溯源追查，以確保民眾生命及財產安全，讓民眾安心過好年。