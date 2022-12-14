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社會 社會焦點 保障人權

失聯移工駕贓車遇路檢　警追逐1公里將他逮捕

▲台南市警二分局長樂所警方，追逐約1公里，最後追及逮捕29歲越南籍陳姓失聯移工。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警二分局長樂所警方，追逐約1公里，最後追及逮捕29歲越南籍陳姓失聯移工。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

29歲越南籍陳姓失聯移工，13日深夜駕駛失竊贓車行經台南市中華西路時，遇市警二分局長樂所執行路檢，即棄車徒步逃跑，但被警方發現追逐，雙方追逐約1公里，最後仍被警方追及逮捕依法送辦。

台南市警二分局長樂派出所所長施明昌及海安派出所副所長高德陵等員警，於13日夜間帶班執行威力掃蕩路檢時，於深夜10時30分許在中華西路執行路檢時，發現1輛自小客車看見前方路檢點竟閃躲入旁邊大廈之人行道，駕駛也立即熄燈並下車徒步跑離。

經員警上前查察時，發現所丟停之汽車輛竟為通報遭竊之車輛，立即封鎖周邊現場，並以2人為1組之警力於四周搜索。途中海安派出所副所長高德陵及警員黃順發發現1名男子於300公尺外見警狂奔，兩人不約而同上前展開追緝。

警匪一前一後於路上追逐，該名29歲越南籍陳姓移工，最後還是不敵平日勤餘就喜好慢跑10公里運動之51歲高副所長，前後追逐1公里終於在府前路二段公園旁草地上，被高副所長持槍喝斥趴在地上，順利逮捕。

▲台南市警二分局長樂所警方，追逐約1公里，最後追及逮捕29歲越南籍陳姓失聯移工。（圖／記者林悅翻攝，下同）

經帶回調查發現陳姓外籍移工於2021年底因失聯遭雇主通報協尋在逃，期間並行竊友人之汽車代步，13日準備前往高雄找朋友途中，遇到警察路檢才落網。全案調查後將陳嫌依竊盜罪嫌送辦，並解送內政部移民署台南市專勤隊收容，後續也將清查失聯期間有無另涉不法。

市二分局表示，將持續貫徹落實全國「威力掃蕩專案」工作，運用各項勤務作為來嚴打各項犯罪。本案員警路檢積極認真，線上查獲竊車之失聯移工，避免其繼續藏匿或犯罪，對社會治安之維護深具實質意義，也展現臺南警察之專業能力及決心。

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